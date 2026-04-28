Dreame MIRA MOP 10 - mop elektryczny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dreame prezentuje MIRA MOP 10, czyli pierwszy w polskiej ofercie marki mop elektryczny. Został on stworzony z myślą o użytkownikach poszukujących bezkompromisowej czystości i wygody, oferując unikalny system mycia wyłącznie świeżą wodą przez cały cykl sprzątania, co gwarantuje wysoką skuteczność usuwania zabrudzeń. Stanowi on idealne rozwiązanie do niewielkich i nowoczesnych przestrzeni mieszkalnych, w których liczy się oszczędność czasu, miejsca oraz najwyższy poziom higieny twardych podłóg. MIRA MOP 10 zaprojektowano tak, aby wyeliminować bolączki tradycyjnych mopów. Nie musimy martwić się o miejsce do przechowywania nieporęcznego wiadra, ponieważ urządzenie posiada w swojej smukłej obudowie dwa zbiorniki. Rozwiązanie to eliminuje również konieczność wymagającego siły wyciskania czyszczącej mikrofibry, a dzięki trybowi zasysania wody jesteśmy w stanie usunąć nadmiar wody lub rozlanych płynów z podłoża.







System czyszczenia zastosowany w urządzeniu MIRA MOP 10 gwarantuje, że podłoga jest myta wyłącznie czystą wodą przy każdym przejeździe, co pozwala na błyskawiczne usunięcie kurzu i rozlanych płynów bez ryzyka rozcierania brudu. Kluczem do sukcesu są dwa oddzielne zbiorniki: na czystą wodę o pojemności 0,34 litra oraz na brudną wodę o pojemności 0,25 litra. Dzięki temu zużyta ciecz jest na bieżąco izolowana i gotowa do łatwego usunięcia po zakończeniu pracy. Jednocześnie specjalnie zaprojektowana konstrukcja mopa sprawia, że urządzenie sprawnie radzi sobie z włosami oraz sierścią zwierząt domowych.



Maksimum czystości, minimum zużycia wody

Urządzenie wyznacza nowe standardy w zakresie oszczędności, pozwalając na umycie aż 90 metrów kwadratowych powierzchni przy zużyciu zaledwie 160 mililitrów wody, co jest znacznie bardziej ekonomiczne niż tradycyjne mycie podłóg. MIRA MOP 10 oferuje użytkownikom trzy poziomy przepływu wody oraz trzy dedykowane tryby pracy:

• Tryb ssania – idealny do szybkiego usuwania rozlanych płynów,

• Tryb lekkiego mopowania – do codziennego użytku,

• Tryb głębokiego czyszczenia – ułatwia pozbywanie się zaschniętych i tłustych zabrudzeń.



Posiadacze parkietów z pewnością docenią tryb lekkiego mopowania, w którym woda aplikowana jest równomiernie i błyskawicznie schnie, co skutecznie chroni drewno przed odkształcaniem i całkowicie eliminuje potrzebę dodatkowego wycierania posadzki na sucho.



Pełna swoboda manewrowania

Projektanci marki Dreame położyli ogromny nacisk na mobilność i lekkość urządzenia, dzięki czemu waży ono zaledwie 1.7 kilograma (bez wody), co przekłada się na niezwykłą łatwość w manewrowaniu nawet dla osób starszych czy dzieci. Zwinność sprzętu potęguje innowacyjna głowica obracająca się o pełne 360 stopni, która płynnie omija nogi krzeseł, przeszkody oraz zakrzywione krawędzie ścian, a budowa urządzenia pozwala na położenie korpusu całkowicie na płasko pod kątem 180 stopni, umożliwiając dokładne usunięcie kurzu oraz zanieczyszczeń ukrytych głęboko pod niskimi sofami, łóżkami czy szafkami kuchennymi.



Aż 160 minut na jednym ładowaniu

Sercem MIRA MOP 10 jest zaawansowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 2600 mAh, który pozwala na nieprzerwaną pracę przez imponujące 160 minut w trybie lekkiego mopowania. Tak długi czas działania umożliwia swobodne posprzątanie całego mieszkania bez konieczności robienia przerw na doładowywanie, a o aktualnym stanie pracy i wskaźniku energii informują użytkownika trzy czytelne diody LED. Ładowanie urządzenia odbywa się poprzez dołączony do zestawu kabel USB-C.



Cena i dostępność

Mop elektryczny MIRA MOP 10 dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej 649 PLN. Od 28 kwietnia do 12 maja 2026 r. można go znaleźć w ofercie premierowej, za 599 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Dreame