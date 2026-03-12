Dreame X60 Ultra w ofercie promocyjnej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po entuzjastycznie przyjętej premierze Dreame X60 Ultra Complete, marka poszerzyła swoją ofertę o standardową wersję flagowego robota sprzątającego. Do 18 marca model X60 Ultra można nabyć w specjalnej cenie promocyjnej. Wielu użytkowników poszukuje najnowocześniejszych rozwiązań na rynku, jednak nie zawsze potrzebuje na starcie pełnego zapasu dodatkowych materiałów eksploatacyjnych. Odpowiedzią na te potrzeby jest bazowa wersja modelu Dreame X60 Ultra. Tańszy wariant na start pozwala cieszyć się innowacjami z najwyższej półki w bardziej przystępnej cenie, stanowiąc świetną okazję chociażby do odświeżenia domu przed nadchodzącym sezonem wiosennym. To wciąż ten sam przełomowy sprzęt, który skutecznie eliminuje dylemat między smukłą budową a potężną wydajnością.







Niski profil, który dociera wszędzie

Najważniejszym wyróżnikiem modelu X60 Ultra pozostaje jego innowacyjna, ultrasmukła konstrukcja. Urządzenie charakteryzuje się wysokością zaledwie 7.95 cm (przy schowanej wieżyczce nawigacji). Pozwala to robotowi swobodnie wjeżdżać pod niskie sofy, łóżka czy szafki RTV i sprzątać w miejscach, do których dostęp był dotychczas utrudniony. Z kolei technologia ProLeap sprawia, że robot bez trudu pokonuje progi i przeszkody o wysokości nawet do 8.8 cm, co gwarantuje płynne przemieszczanie się między pomieszczeniami.



Rekordowa siła i inteligencja w jednym

Mimo kompaktowych rozmiarów, robot oferuje parametry przewyższające wiele większych urządzeń. X60 Ultra dysponuje rekordową siłą ssania na poziomie 35000 Pa i wykorzystuje szczotki HyperStream DuoBrush 2.0, które optymalizują proces sprzątania i zapobiegają wplątywaniu się włosów. Zaawansowany system mopowania DreameGlide z termicznymi padami utrzymuje temperaturę wody około 40°C przez minimum 4 minuty, co pozwala na znacznie skuteczniejsze usuwanie tłustych plam niż w przypadku mycia zimną wodą. Nad perfekcyjnym realizowaniem zadań czuwa wspierany przez sztuczną inteligencję system OmniSight. Rozpoznaje on ponad 280 typów obiektów z milimetrową precyzją, a inteligentne oświetlenie ułatwia pracę w ciemnych pomieszczeniach i ujawnia niedostrzegalne gołym okiem drobinki kurzu.



Cena promocyjna

Standardowa wersja robota sprzątającego Dreame X60 Ultra stanowi idealny punkt wejścia do świata inteligentnego sprzątania. Jego sugerowana cena katalogowa to 5499 PLN, ale w ofercie premierowej można znaleźć go nawet za 4999 PLN.















źródło: Info Prasowe - Dreame