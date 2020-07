Duża aktualizacja oprogramowania urządzeń AVM FRITZ!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jest już dostępna nowa aktualizacja FRITZ!OS 7.20, która oferuje ponad 100 nowych, bezpłatnych funkcji dla produktów FRITZ!. Użytkownicy otrzymują zwiększoną wydajność, w tym szybką sieć Wi-Fi o topologii mesh, szybkie połączenia VPN i wyższą przepustowość przy korzystaniu z dysku sieciowego. Ponadto dostępne są nowe funkcje ułatwiające korzystanie z inteligentnej sieci smart home, telefonii i aparatu FRITZ!Fon. Nowe standardy szyfrowania WPA3 zapewniają zwiększone bezpieczeństwo. Obsługa nowych standardów połączeń telefonicznych oraz zapytań DNS z wykorzystaniem TLS (rozwiązywanie adresów domen przez połączenia TCP szyfrowane za pomocą TLS) zapewnia jeszcze większą ochronę. FRITZ!OS 7.20 oferuje ponad 100 aktualizacji i ulepszeń.







Tutaj zebraliśmy dwadzieścia najważniejszych funkcji, a więcej informacji można znaleźć na stronie pl.avm.de/fritzos. FRITZ!OS 7.20 jest udostępniony już dziś dla routera FRITZ!Box 7590, a w następnej kolejności pojawią się wersje dla wzmacniacza FRITZ!Repeater 2400. Aktualizacje dla innych urządzeń FRITZ! będą pojawiać się sukcesywnie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Użytkownicy otrzymują nowy system FRITZ!OS automatycznie lub za pomocą jednego kliknięcia w interfejsie użytkownika FRITZ!Box.



FRITZ!OS 7.20: 7 zagadnień i 20 najważniejszych funkcji, które zwiększają wydajność, wygodę i bezpieczeństwo:

Wi-Fi i sieć mesh

1. Wraz z nową aktualizacją wszystkie modele routerów FRITZ!Box i wzmacniaczy FRITZ!Repeater otrzymują obsługę WPA3, nowego, ulepszonego standardu zabezpieczeń dla Wi-Fi.

2. Nowa funkcja „Performance Mesh Steering” usprawnia połączenie Wi-Fi dla przenośnych urządzeń końcowych. Ponadto ulepszony mechanizm automatycznego wyboru kanału w urządzeniu FRITZ!Box bierze także pod uwagę środowisko Wi-Fi repeatera. Dzięki temu, mamy pewność, że automatycznie dobrany kanał jest najkorzystniejszy dla całej sieci Wi-Fi w topologii mesh.

3. Funkcja dostępu Wi-Fi dla gości może teraz zachowywać się jak publiczny punkt dostępu z bezpiecznym, szyfrowanym przesyłem danych, opartym na mechanizmie Enhanced Open/Opportunistic Wireless Encryption (OWE). Użytkownicy mogą korzystać z szyfrowania danych w sieci Wi-Fi oferowanej przez hot-spot, realizowany za pomocą urządzenia FRITZ! np. w kawiarniach lub w gabinetach lekarskich, bez konieczności wprowadzania hasła.

4. Modele FRITZ!Box o najwyższych parametrach, takie jak FRITZ!Box 7590 lub FRITZ!Box 6591 Cable, wykorzystują teraz kanały Wi-Fi o szerokości 160 MHz, dzięki czemu dane wymieniane ze zgodnymi terminalami Wi-Fi w paśmie 5 GHz są transmitowane jeszcze szybciej.

Internet

5. Dzięki nowej funkcji blokowania urządzeń, za pomocą jednego kliknięcia można włączać i wyłączać dostęp do Internetu wybranym terminalom w sieci domowej.

6. Dzięki nowej funkcji DNS over TLS użytkownicy są lepiej chronieni podczas przeglądania stron internetowych.

7. Modele routerów FRITZ!Box 7590, 7530 i 6890 LTE obsługują technologię „VDSL Long Reach”. Duże prędkości przesyłu są możliwe nawet przy znacznym odległościach między centralą, a urządzeniem FRITZ!Box, pod warunkiem że dostawca usług sieciowych obsługuje tę nową technologię.

8. Po zainstalowaniu oprogramowania FRITZ!OS 7.20, routery FRITZ!Box 6591 Cable i 6660 Cable zyskają funkcję streamingu DVB-C. Oznacza to, że bezpłatne kanały telewizji kablowej będą mogły być transmitowane w domu za pośrednictwem Wi-Fi.



VPN

9. Szybkość transmisji w połączeniach VPN wzrasta niemal trzykrotnie – to idealne rozwiązanie do bezpiecznej wymiany danych między domem a biurem poprzez połączenie z routerem FRITZ!Box (dla FRITZ!Box 7590, 6660 Cable, 6591 Cable) jest teraz nie tylko bezpieczne, ale i bardzo szybkie.



10. Dodatkowe usprawnienia obejmują także możliwość ograniczenia połączenia VPN z niektórymi domowymi urządzeniami sieciowymi lub skonfigurowanie ustawień obsługi protokołu NetBIOS indywidualnie dla wybranych połączeń VPN.

FRITZ!Fon

11. Aparat telefoniczny FRITZ!Fon ma teraz dziewięć nowych dzwonków oraz możliwość wyboru osobnych ustawień dźwięku dla połączeń multimedialnych i telefonicznych.

12. Wprowadzenie numerów telefonicznych jest teraz jeszcze łatwiejsze dzięki inteligentnej książce telefonicznej FRITZ!Fon, która sugeruje możliwe kontakty na podstawie fragmentu wprowadzanego numeru.

13. Model telefonu FRITZ!Fon ma nowy ekran główny, na którym wyświetlana jest temperatura mierzona przez elementy inteligentnego domu FRITZ! Smart Home, takie jak dostępny wkrótce inteligentny przełącznik FRITZ!DECT 440, sterownik grzejnika FRITZ!DECT 301 lub inteligentne gniazdko FRITZ!DECT 200/210.



Telefonia

14. FRITZ!OS 7.20 obsługuje transmisję głosową szyfrowaną zgodnie ze standardami TLS i SRTP, obsługiwaną na przykład przez Deutsche Telekom.

15. Począwszy od wersji FRITZ!OS 7.20, oprogramowanie FRITZ!Box będzie obsługiwało jeszcze więcej książek telefonicznych, co umożliwi zarządzanie wszystkimi kontaktami, zgodnie ze standardami różnych dostawców: Apple (iCloud), Deutsche Telekom (Telekom mail) oraz CardDAV.

16. FRITZ!OS 7.20 oferuje także wiele udoskonaleń w zakresie funkcji komfortowych, takich jak automatyczne sekretarki, faks i blokowanie połączeń.

Inteligentny dom Smart Home

17. Części interfejsu użytkownika routera FRITZ!Box, obsługujące funkcje Smart Home zostały całkowicie przeprojektowane, dzięki czemu użytkownicy mogą efektywniej obsługiwać rosnącą liczbę urządzeń Smart Home w swojej sieci domowej i sprawnie nimi zarządzać.

18. FRITZ!OS 7.20 obsługuje wkrótce dostępne żarówkę LED FRITZ!DECT 500 oraz przełącznik czteroprzyciskowy FRITZ!DECT 440.



Wielojęzyczny interfejs i dysk sieciowy

19. W systemie FRITZ!OS w wersji 7.20 użytkownicy mogą wybrać w interfejsie użytkownika swój język i kraj. Można wybrać do sześciu języków (polski, niemiecki, angielski, francuski, włoski, holenderski, hiszpański) i ponad 40 krajów.

20. Użytkownicy, którzy korzystają z urządzenia FRITZ!Box również jako sieciowej pamięci masowej (funkcja FRITZ!NAS), docenią zwiększoną prędkość obsługi dysków sieciowych systemu Windows, za pomocą której można korzystać z nośników USB, podłączonych do routera FRITZ!. Począwszy od wersji FRITZ!OS 7.20, oprogramowanie FRITZ!Box obsługuje również protokoły udostępniania plików SMB v2 i v3.



Aktualizację do FRITZ!OS 7.20 można wykonać w interfejsie użytkownika FRITZ!Box, za pomocą jednego kliknięcia. Ponadto firma AVM zaleca, aby wszyscy użytkownicy sprawdzali, czy dostępne są aktualizacje dla innych produktów z rodziny FRITZ!, takich jak FRITZ!Repeater, FRITZ!Powerline, czy FRITZ!Fon. Aktualizacje te będą również widoczne na stronie głównej interfejsu FRITZ!Box.













