Teufel 3SIXTY - innowacyjne spojrzenie na radio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Teufel – niemiecki producent sprzętu audio – prezentuje nową wersję swojego kultowego produktu – radia Teufel 3SIXTY. Najnowsza odsłona urządzenia wyróżnia się większą liczbą źródeł dźwięku, kolorowym wyświetlaczem, obsługą za pomocą komend głosowych (Amazon Alexa), pilotem oraz alternatywną, białą wersją kolorystyczną. Szeroki wachlarz możliwości Nowe radio 3SIXTY to produkt uniwersalny, który łączy w sobie funkcje klasyczne i nowoczesne rozwiązania sieciowe. Począwszy od tradycyjnego radia FM, poprzez cyfrowe radio DAB+, a skończywszy na odtwarzaniu serwisów streamingowych czy przez Bluetooth – użytkownicy mają do wyboru całą gamę źródeł muzyki.



Swoje ulubione stacje, albumy lub listy utworów mogą zapisać w pamięci urządzenia, by mieć do nich łatwy i szybki dostęp. Teufel 3SIXTY jest kompatybilne z usługami Spotify Connect i Amazon Music. Z tyłu obudowy umieszczony został port USB i wejście AUX. Radio potrafi również odtwarzać pliki bezstratne z nośników USB oraz lokalnych serwerów muzycznych DLNA.



Pod osłoną materiałową, na górnej pokrywie radia 3SIXTY znajdują się dwa pionowo ułożone głośniki szerokopasmowe. Emitują one dźwięk, który rozchodzi się na 360 stopni wokół urządzenia. Dzięki technologii Dynamore® użytkownik może cieszyć się czystym i mocnym brzmieniem niezależnie od umiejscowienia radia 3SIXTY w pomieszczeniu. Za emisję niskich częstotliwości odpowiada zintegrowany pojedynczy 90-cio milimetrowy subwoofer na spodzie konstrukcji. Brzmienie basów i wysokich tonów może być dostosowane do indywidualnych upodobań za pomocą korektora.



Radio 3SIXTY może być obsługiwane aż na cztery sposoby. Pełne sterowanie odbywa się za pomocą fizycznych przycisków na urządzeniu lub za pomocą aplikacji na smartfon – Teufel Remote App. Nawigacje po menu ułatwia nowy, bardziej czytelny kolorowy wyświetlacz, który zastąpił wersję czarno-białą. Dodatkowo, nowością jest możliwość obsługi za pomocą komend głosowych dzięki asystentowi Amazon Alexa. W opakowaniu znajduje się również pilot. Wbudowany zegar z obsługą dwóch stref czasowych pozwala zaprogramować automatyczne włączanie i wyłączanie o określonej porze.



Teufel 3SIXTY zamówić można na stronie www.teufel.pl w cenie 1299 PLN. Oprócz klasycznej czarnej wersji, nowe RADIO 3SIXTY jest teraz dostępne również w kolorze białym.

































Źródło: Info Prasowe / Teufel