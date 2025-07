Duke Nukem i Lara Croft razem w World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

World of Tanks z dumą prezentuje najnowszą Specjalną Przepustkę Bitewną: Ścieżka Bohaterów, będącą hołdem dla legend gier wideo – Lary Croft i Duke’a Nukema. Wydarzenie dostępne od 10 do 21 lipca będzie składało się z dwóch wyjątkowych, inspirowanych bohaterami rozdziałów, a każdy będzie wypełniony ekskluzywną zawartością tematyczną związaną z seriami Tomb Raider i Duke Nukem. Bohaterowie ożyją w oryginalnej wersji językowej za sprawą dwójki uznanych aktorów dubbingowych: kwestie Lary Croft odegra Keeley Hawes znana ze swojej roli w kilku spośród klasycznych tytułów serii Tomb Raider, zaś ikoniczny szorstki charakter Duke’a Nukema zostanie przywrócony dzięki Jonowi St. Johnowi, odpowiedzialnemu za wyjątkowy głos od 1996 roku.







Ścieżka Bohaterów to 30 etapów dla rozdziału Tomb Raider i 40 dla Duke Nukem. W trakcie wydarzenia gracze odblokują tematyczne style 2D, malowania, emblematy i unikatowych członków załogi – Larę Croft i Duke’a Nukema. Na końcu ulepszonych ścieżek czeka ostateczna nagroda – całkowicie nowe czołgi premium zaprojektowane, aby dorównać wyjątkowemu stylowi swoich bohaterów. Oba pojazdy wyposażone są w ekskluzywne style 3D zawierające elementy inspirowane uniwersami znanymi z gier.

• Na Larę czeka IMT, amerykańskich wszechstronny czołg średni VIII poziomu. Elegancki, zwinny i zabójczo celny – ten pojazd reprezentuje zręczność i spryt bohaterki. Czołg jest dodatkowo wyposażony w charakterystyczny sprzęt, jak wyciągarka, harpun, kable i liny, toporek, potężne reflektory i kolekcję użytecznych narzędzi wykorzystywanych przez Larę – każdy stanowiący hołd dla jej wyjątkowego stylu znanego z gier.

• Jego eminencja Duke zasiądzie w TS-6, amerykańskim ciężkim czołgu szturmowym IX poziomu. Niszczycielska siła tego pojazdu odzwierciedla filozofię Duke’a i jego bojowy arsenał. Elementami jego wyposażenia są reaktor jądrowy, ulepszony systemy bojowe i kosmetyczne ukłony w stronę rynsztunku Duke’a, jak laserowe karabiny maszynowe i wyrzutnie granatów. Sam projekt czołgu czerpie inspiracje z najbardziej klasycznych broni z serii Duke Nukem. Gracze szukający pełnego doświadczenia mogą wykorzystać tematyczne pakiety wypełnione dodatkowymi przedmiotami kosmetycznymi, bohaterami i elementami kolekcjonerskimi z uniwersów Tomb Raider i Duke Nukem.



Akcję napędzać będą dwa dynamiczne motywy muzyczne: nowa przygodowa ścieżka melodyczna reprezentująca niestrudzoną naturę Lary oraz legendarny motyw „Grabbag” z serii Duke Nukem, skomponowany przez Lee Jacksona. Lara Croft i Duke Nukem wkraczają do World of Tanks ze swoim dziedzictwem, charakterem i siłą ognia. Czołgiści wkroczą na Ścieżkę Bohaterów i utorują sobie drogą przez pola bitwy z legendami u boku.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming