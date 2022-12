Dwa nowe routery VPN od TP-Link

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link poszerza portfolio routerów VPN o dwa nowe urządzenia. ER7212PC to urządzenie 3 w 1 (router, przełącznik PoE, kontroler) przeznaczone do mniejszych instalacji firmowych. ER8411 to gigabitowy router VPN, który świetnie sprawdzi się w średniej wielkości przedsiębiorstwach. Oba urządzenia doskonale zadbają o bezpieczeństwo danych, nieprzerwany dostęp do sieci, a dodatkowo zapewnią zdalny dostęp do sieci firmowej i jej zasobów. ER7212PC łączy w sobie funkcje zaawansowanego routera VPN, przełącznika PoE dla Access Pointów, telefonów czy kamer oraz kontrolera sieci LAN/WAN. Produkt wyposażono w dwa gigabitowe porty SFP WAN/LAN, jeden gigabitowy port WAN, jeden gigabitowy port LAN/WAN oraz osiem gigabitowych portów LAN zapewniających zasilanie zgodne ze standardem PoE 802.3at/af o łącznym budżecie mocy 110W.







W ER8411 znajdziemy jeden port 10G SFP+ WAN, jeden port 10G SFP+ WAN/LAN, port 1G SFP WAN/LAN, osiem gigabitowych portów WAN/LAN oraz port konsolowy. Dwa porty USB pozwalają natomiast podłączyć modemy LTE jako połączenia zapasowe. Co ważne, router wyposażono w funkcję równoważenia obciążenia pasma Multi-WAN, pomagającą w odpowiedniej dystrybucji strumieni danych. Dwa redundantne zasilacze urządzenia gwarantują nieprzerwaną pracę. Urządzenie wspiera wiele standardów VPN, co umożliwia utworzenie setek tuneli umożliwiających bezpieczny, zdalny dostęp do zasobów firmowych. O bezpieczeństwo danych firmy dba również wbudowany firewall.



Zastosowane w produktach rozwiązania dotyczące ochrony gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i danych. Urządzenia wykorzystują m.in. zaawansowane reguły zapory sieciowej, które chronią użytkownika przed atakami DoS oraz filtrowanie adresów IP/MAC/URL.



Urządzenia są w pełni zintegrowane z platformą Omada SDN, dzięki której administratorzy mogą w łatwy i kompleksowy sposób, z poziomu jednego interfejsu, zarządzać centralnie siecią (również rozproszoną pomiędzy placówkami) oraz monitorować jej stan z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Do dyspozycji administratorów jest strona konfiguracyjna oraz dedykowana aplikacja. Wszystko po to, aby zarządzanie routerami było jeszcze wygodniejsze.



Urządzenia są już dostępne w sprzedaży i objęte zostały pięcioletnią gwarancją. Ich cena to około 2400 PLN brutto za ER 8411 i 1100 PLN brutto za ER7212PC.



























Źródło: Info Prasowe / TP-Link