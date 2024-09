EA SPORTS - ścieżka dźwiękowa do EA SPORTS FC 25

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts ogłosiło oficjalną ścieżkę dźwiękową do gry EA SPORTS FC 25. Tegoroczny soundtrack to międzynarodowa i gatunkowo zróżnicowana kolekcja, zawierająca 117 utworów artystów z całego świata. Dzięki temu gracze będą mieli okazję odkryć nowe brzmienia podczas rozgrywki w FC 25. Odkąd ścieżka dźwiękowa zadebiutowała w 1997 roku, stała się ważnym wydarzeniem w świecie muzyki. Od samego początku była platformą dla wielu początkujących artystów, których kariery nabrały rozpędu dzięki udziałowi w tym projekcie. W tym roku playlista FC 25 podkreśla różnorodność gatunków muzycznych. Znajdziemy na niej m.in. eksperymentalną arabsko-latynoską fuzję popu Elyanny, południowoafrykański future ghetto funk w wykonaniu Moonchild Sanelly oraz afro-kolumbijską grupę Kombilesa Mi, która łączy tradycyjną muzykę Palenque z miejskim rapem.







Lista utworów prezentuje szerokie grono międzynarodowych twórców, od Disclosure i Ice Spice po Kasabian, a także światowe supergwiazdy, w tym dwukrotną zdobywczynię Oscara Billie Eilish, księcia reggaetonu J Balvina, brytyjskiego superproducenta Fred again.. oraz Charli XCX, której uznany przez krytyków album „Brat” zainspirował tegoroczne trendy kulturowe. Na liście znalazł się także wschodzący japoński drill raper JUMADIBA, niezrównany artysta afrobeat Obongjayar, hiszpański żeński zespół rockowy Hinds i ceniona wykonawczyni gatunku jungle Nia Archives. Ścieżka dźwiękowa zawiera również zupełnie nowy utwór polskiego rapera Maty, wielkiego fana FC, który pokazał EA SPORTS FC w swoim najnowszym teledysku.



To pierwszy raz w historii, gdy polski artysta jest częścią oficjalnej ścieżki dźwiękowej serii FC. Mata zadebiutuje w grze swoim nowym utworem „Lloret de Mar”. Z tej okazji do sieci trafił teledysk, będący pierwszym elementem kampanii angażującej Matę jako ambasadora FC 25 w Polsce.



Ścieżka dźwiękowa FC 25 zawiera kilka niepublikowanych utworów, które mają zostać wydane jeszcze w tym roku, w tym utwór headlinerów Glastonbury i szóstego najczęściej nagradzanego zespołu w historii – Coldplay. Dwa niewydane utwory Delfiny Dib – argentyńskiej artystki, której muzyka odzwierciedla jej bogate libańskie, hiszpańskie i włoskie korzenie – również pojawią się w FC 25. Inne, niepublikowane utwory pochodzą od nominowanej do nagrody Mercury Prize FKA Twigs oraz walijskiej grupy rockowej Catfish and the Bottlemen.



Od trzech lat EA SPORTS współpracuje ze Spotify, najpopularniejszą na świecie usługą strumieniowego przesyłania muzyki, aby wzbogacić ścieżkę dźwiękową i zapewnić fanom łatwiejszy dostęp do ich ulubionych utworów z FC. Celem współpracy między EA SPORTS a Spotify jest dostarczanie fanom najwyższej jakości doświadczeń zarówno w piłce nożnej, jak i muzyce, rok po roku, gra po grze. Pełną ścieżkę dźwiękową EA SPORTS FC 25 można odsłuchać na Spotify oraz na większości innych platform streamingowych.



Gra EA SPORTS FC 25 zadebiutuje 27 września, a wczesny dostęp do Ultimate Edition będzie możliwy od 20 września. Zamówienia przedpremierowe na EA SPORTS FC 25 są już dostępne na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC oraz Nintendo Switch. Od 27 września dostępnych będzie 114 utworów, a dodatkowe 3 zostaną dodane w aktualizacjach po premierze gry.







źródło: Info Prasowe - Electronic Arts