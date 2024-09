TECNO prezentuje PHANTOM V Flip2 5G

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka TECNO zaprezentowała dziś swój nowy smartfon typu flip drugiej generacji, PHANTOM V Flip2 5G. Połączenie modnego, estetycznego designu i zaawansowanych technologii, zapewnia użytkownikom wyjątkowe wrażenia z korzystania z najnowszego składanego smartfona. PHANTOM V Flip2 5G jest wyposażony w zupełnie nowy pakiet opcji sztucznej inteligencji TECNO AI, który zapewnia kieszonkową wygodę i funkcjonalność w codziennym życiu. Pakiet ten obejmuje ulepszonego, zintegrowanego z Gemini asystenta AI Ella, AI Artboard, AI Writing i wiele innych. Zewnętrzny wyświetlacz z ekranem ThruPool inspirowanym basenem Infinity zachwyca wyglądem, ale także użytecznością. Składany smartfon TECNO posiada także zaawansowany system obrazowania, ultrapłaski ekran główny i wytrzymałą baterię Super Battery 4720 mAh z 70W Ultra Charge.







TECNO AI to mistrzostwo kreatywności

Pomimo niewielkich rozmiarów, PHANTOM V Flip2 5G jest wyposażony w innowacyjne funkcje AI, zapewniające kreatywne narzędzia dla twórców treści. TECNO AI to nowy zestaw funkcji AI, które zwiększają pomysłowość, wygodę i zabawę, pomagając każdemu użytkownikowi wyróżnić się na portalach społecznościowych dzięki twórczej inwencji. Niezależnie od tego, czy przeglądasz media społecznościowe, zarządzasz projektami w pracy, czy organizujesz imprezę z przyjaciółmi, zintegrowany z Gemini asystent Ella AI firmy TECNO jest zawsze pod ręką gotowy do pomocy. Ella oferuje funkcje wyszukiwania online i Smart Q&A, aby udzielać odpowiedzi w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym. Ponadto użytkownicy mogą sprawniej korzystać z ponad 400 funkcji systemu za pomocą Ella,, od ustawiania tapet po przełączanie języka systemu. PHANTOM V Flip2 5G posiada również funkcję podsumowania tekstu AI i tłumaczenia AI. Jednocześnie funkcje AI Writing, takie jak podsumowanie tekstu, generowanie tekstu, korekta i przepisywanie, również oszczędzają cenny czas użytkowników.



Łącząc nieograniczoną ludzką wyobraźnię z mocą sztucznej inteligencji w celu uzyskania niezwykłych rezultatów, kreatywne narzędzia TECNO AI pozwalają użytkownikom na nowe sposoby wyrażania siebie. Dzięki AI Artboard i AI WallPaper każdy może stworzyć artystyczne dzieło sztuki, ponieważ AI zamienia proste szkice użytkowników w niesamowite obrazy. Magic AI Eraser pozwala zmieniać swoje zdjęcia, usuwając nieporządane elementy, a funkcja One Click Cutout pozwala na automatyczne rozpoznawanie i wyodrębnianie obiektów za pomocą długiego naciśnięcia, umożliwiając szybkie i łatwe udostępnianie zdjęć.



Idealny do zdjęć ekran ThruPool

Ikona eleganckiego i płynnego wzornictwa, ekran ThruPool w PHANTOM V Flip2 5G to elegancka konstrukcja inspirowana basenami Infinity. Obudowa zewnętrzna ma 3,64-calowy ekran, który jest idealnie zintegrowany z lekko zakrzywioną obudową.PHANTOM V Flip2 5G na nowo definiuje codzienne korzystanie z ekranu zewnętrznego, obsługując ponad 2000 aplikacji, dla wygody użytkowników, którzy często nie muszą nawet otwierać głównego ekranu. Wyświetlacz został znacznie ulepszony w porównaniu do swojego poprzednika i jest zarówno zachwycający wizualnie, jak i niezwykle funkcjonalny. Ekran jest większy i ma bardziej regularny kształt, dzięki czemu korzystanie z niego jest bardziej naturalne, a wyświetlacz 413PPI jest delikatny i dynamiczny.



Podczas, gdy główny ekran urządzenia oferuje wciągające wrażenia z korzystania z flagowego wyświetlacza, ekran zewnętrznej obudowy ma nową konstrukcję, która sprawia, że jest bardziej funkcjonalny. W przeciwieństwie do tradycyjnej konstrukcji kart, centrum aplikacji PHANTOM V Flip2 5G umożliwia użytkownikom wykonywanie większej liczby operacji na ekranie zewnętrznym bez nieefektywnego przesuwania. Użytkownicy mogą skonfigurować ikony skrótów, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do przydatnych funkcji, takich jak liczba kroków i pogoda. Ekran obsługuje również wyświetlanie pełnej klawiatury, co ułatwia wybieranie numerów i pisanie, w tym szybkie odpowiedzi.



Użytkownicy mogą zmieniać swój wyświetlacz dzięki uroczym interaktywnym zwierzakom. Ekran zewnętrznej obudowy można spersonalizować za pomocą licznych stylów. W Outer Screen Cute Pet 2.0 pojawiło się także pięć nowych zwierzątek, które dodają jeszcze więcej uroku smartfonowii. Użytkownicy mogą na przykład głaskać swojego zwierzaka. Dla miłośników gier ekran oferuje wiele mini-gier, takich jak Cute Pet Jump, 2048 Landmark Edition, Cute Pet Elimination Music, Sudoku i inne, dzięki czemu właściciele smartfona mogą się dobrze bawić nawet bez otwierania ekranu głównego.



Flagowe obrazowanie ulepszone przez FreeCam

Pomimo idealnie kieszonkowych rozmiarów, PHANTOM V Flip2 5G zapewnia flagowy system kamer na poziomie smartfona, z głównym aparatem 50 MP, ultraszerokokątnym aparatem 50 MP i przednim aparatem 32 MP, a jego zewnętrzna obudowa otwiera nowe możliwości fotografowania. Zaawansowane tylne kamery oferują niesamowity, bezstratny zoom optyczny, z 2-krotnym wydłużaniem ogniskowej i 2-krotnym oraz 10-krotnym zoomem, co oznacza, że jakość obrazu jest zachowana nawet po przybliżeniu. W przypadku zdjęć przyjaciół lub niezapomnianych chwil na imprezie w słabym oświetleniu, czuły obiektywy głównego aparatu 1/1,57” i piksele 1µm zapewniają wyraźne, szczegółowe zdjęcia o lepszej wyrazistości, jasności i tonie. Główny aparat obsługuje również stabilizator wideo Ultra HD 1080p@60fps, zapewniając wyraźne, stabilne filmy, nawet w ruchu. Przedni aparat selfie o rozdzielczości 32 MP jest idealny do robienia super selfie lub kręcenia ekscytujących vlogów, z zaawansowanym autofokusem z detekcją fazy (PDAF) oraz dokładniejszym autofokusem ludzkiego oka, który zapewnia precyzyjniejsze rozpoznawanie funkcji. Wyposażony w przednią lampę błyskową i fizyczne światło wypełniające, rozwiązuje również problem braku źródła światła do selfie w warunkach słabego oświetlenia, dzięki czemu selfie są wyraźniejsze, jaśniejsze i bardziej realistyczne.



Dzięki składanej konstrukcji, PHANTOM V Flip2 5G zmienia standardowy sposób fotografowania, zapewniając bardziej kreatywne użytkowanie. Blokując go pod dowolnym kątem w zakresie 30-150°, użytkownicy mogą odkrywać nowe perspektywy dzięki funkcji FreeCam. FreeCam Selfie, FreeCam Group Selfie i FreeCam Video pozwalają użytkownikom w pełni wykorzystać składaną konstrukcję do robienia ekscytujących zdjęć bez użycia rąk czy statywu. Oprócz FreeCam, składana konstrukcja z dwoma ekranami pozwala na jeszcze bardziej zaskakujące metody fotografowania. Dzięki funkcji Ultra Selfie użytkownicy mogą robić bardzo szczegółowe, ultraszerokokątne selfie bez rozkładania urządzenia, korzystając z flagowych tylnych kamer urządzenia. Dzięki funkcji Cover Screen Preview, ekran aparatu jest wyświetlany zarówno na ekranie głównym, jak i na ekranie okładki, dzięki czemu osoba fotografowana wie dokładnie, jak będzie wyglądać ujęcie w czasie rzeczywistym. Z kolei tryb Retro DV pozwala użytkownikom poczuć klimat klasycznej kamery wideo, tworząc nastrojowe ujęcia za pomocą wbudowanych szablonów i filtrów.



Ultra-płaski, flagowy ekran główny 120 Hz

Oprócz ikonicznego ekranu ThruPool, PHANTOM V Flip2 5G posiada również nieskazitelny, ultra-płaski 6,9-calowy flagowy ekran główny, który zapewnia użytkownikom wciągające wrażenia wizualne. Samodostosowująca się częstotliwość odświeżania 120 Hz LTPO zapewnia płynną i dynamiczną interakcję z ekranem. Wyświetlacz AMOLED FHD+ ze 100% gamą kolorów P3 zapewnia bogate wrażenia wizualne, a 2160 Hz przyciemnianie PWM na wysokim poziomie kontroluje jasność, aby zmniejszyć zmęczenie oczu podczas korzystania.



Nawet przy regularnym składaniu i rozkładaniu, linia zagnieceń ekranu głównego jest ograniczona do minimum, częściowo dzięki zawiasowi z podwójną spiralą w kształcie kropli wody. Zawias, wykonany z super wytrzymałej stali lotniczej, zapewnia ścisłe dopasowanie podczas otwierania i zamykania, zapewniając jednocześnie żywotność wynoszącą co najmniej 400 000 zagięć w normalnej temperaturze, 150 000 zagięć w wysokiej temperaturze i 100 000 zagięć w niskiej temperaturze. Ekran i mocny zawias umożliwiają również zablokowanie FreeForm. Ustawiając urządzenie pod dowolnym kątem, od 30 do 150°, użytkownicy mogą zablokować urządzenie i korzystać z niego na nowe sposoby. FreeForm obsługuje szeroką gamę aplikacji, w tym aplikacje systemowe, takie jak aparat i Visha Player, a także popularne aplikacje innych firm, jak YouTube, WhatsApp, Netflix, Disney+, Zoom, Google Meet i Messenger.



Szybkie ładowanie, duża bateria

PHANTOM V Flip2 5G pozwala użytkownikom na całodzienny relaks bez martwienia się o ładowanie, szczycąc się jedną z największych pojemności baterii i najszybszymi prędkościami ładowania w swojej kategorii. Potężna bateria Super Battery o pojemności 4720 mAh sprawia, że jest to niezawodny towarzysz codziennych aktywności. Tymczasem 70W Ultra Charge osiąga 50% naładowania w zaledwie 15 minut, a pełne naładowanie w 43 minuty. To połączenie dużej pojemności baterii i technologii szybkiego ładowania gwarantuje nieprzerwane użytkowanie i najwyższą wygodę, dzięki czemu PHANTOM V Flip2 5G jest idealnym towarzyszem na wiele godzin.



Ceny oraz dostępność PHANTOM V Flip2 5G zostaną podane wkrótce.





























źródło: Info Prasowe - TECNO