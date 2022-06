EA SPORTS prezentuje ścieżkę dźwiękową na premierę F1 22

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

o raz pierwszy w historii serii, firmy Codemasters i Electronic Arts opublikowały dziś własną ścieżkę dźwiękową do gry EA SPORTS F1 22. Charli XCX, Meduza, Diplo, Jacknife & The Bloody Beetroots oraz BRUX ft Kimbra stają na czele porywającego soundtracku w wykonaniu 33 artystów z całego świata, którzy są pionierami gatunku electric dance i odzwierciedlają kultury od plaż Miami po wąskie uliczki Monako. F 22 ukaże się 1 lipca na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One i PC. Utwory dostępne są na platformach Spotify i Apple Music, już teraz.







Gra F1 22 przygotowana na sezon 2022, wprowadza nową erę Formuły 1 z rewolucyjnymi samochodami zaprojektowanymi z myślą o bardziej konkurencyjnych wyścigach, sprintami F1 oraz immersyjnymi momentami dnia wyścigowego, takimi jak okrążenia formujące, udział samochodów bezpieczeństwa i pit-stopy.



Gra zawiera również aktualizacje torów w Hiszpanii, Australii i Abu Zabi oraz nowe FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX. Dla wytrawnych weteranów F1 22 rozszerza swoje funkcje o powrót trybu My Team (teraz z trzema punktami startowymi), cieszącą się uznaniem 10-letnią karierę z funkcją gry dla dwóch graczy, tryb wieloosobowy z podziałem ekranu w trybie offline oraz VR na PC.



Gracze mogą zamówić cyfrową edycję F1 22 Champions Edition w przedsprzedaży aby uzyskać dodatkową zawartość i o 3 dni wcześniejszy dostęp do gry.











Źródło: Info Prasowe / EA