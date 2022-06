Zalman Z10 - przestronna i minimalistyczna obudowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman dodaje do swojej oferty nowe obudowy z serii Z10. Podstawowy model - Z10 wyróżnia się nie tylko przestronnym wnętrzem i bogatym wyposażeniem, ale także eleganckim i minimalistycznym designem. Obudowa Zalman Z10 jest wykonana w formacie ATX Mid-Tower i została przystosowana do montażu płyt głównych ATX, mATX lub Mini-ITX. Jej wymiary to 481 x 220 x 488 mm. W środku można zainstalować dwa dyski twarde HDD 3.5” i dwa SSD 2.5”, a także chłodzenie powietrzne o wysokości do 173 mm, czy kartę graficzną o długości 395 mm. Na dole jest też specjalna przestrzeń dla zasilacza o długości do 200 mm. W obudowie można zamontować właściwie wszystkie komponenty pożądane przez entuzjastów, w tym system chłodzenia AiO do 360 mm. Warto dodać, że produkt wyposażony jest w pięć gumowych przelotek i dodatkowe otwory umożliwiające ułożenie przewodów wedle własnych preferencji.







Zalman Z10 przyciąga uwagę już na pierwszy rzut oka. Duża w tym zasługa eleganckiego i minimalistycznego designu, frontowego panelu siatkowego, bocznego panelu wykonanego ze szkła hartowanego o grubości 4 mm, a także czterech preinstalowanych wentylatorów. Trzy z nich znajdują się z przodu i cechują się średnicą 140 mm oraz prędkością obrotu na poziomie 950 RPM ±10%. Z tyłu zamontowano dodatkowy rotor o średnicy 120 mm cechujący się prędkością 1200 RPM ±10%. Na wyposażeniu obudowy jest również specjalna podpórka do regulacji położenia karty graficznej.



Dla osób wymagających jeszcze lepszej cyrkulacji przewidziano możliwość instalacji dodatkowych siedmiu wentylatorów (w sumie do 11 sztuk) i trzech radiatorów. Na wyróżnienie zasługują także trzy filtry przeciwkurzowe, które zadbają o odpowiednią ochronę podzespołów. W górnej części obudowy znajdziemy czytelny panel z przyciskiem zasilania, reset, złącze słuchawkowe i mikrofonowe, przycisk LED, a także port USB-C i dwa gniazda USB 3.0.





Dane techniczne:

• Materiały: stal, plastik i szkło hartowane

• Waga: 8 kg

• Wymiary: 481 (długość) x 220 (szerokość) x 488 (wysokość) mm

• Format obudowy: ATX Mid-Tower

• Obsługiwane płyty główne: ATX / mATX / Mini-ITX

• Obsługa wentylatorów:

- Front: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm

- Góra: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm

- Tył: 1 x 120 mm

- Dół: 2 x 120 mm

- Z boku: 2 x 120 mm

• Załączone wentylatory:

- Front: 3 x 140 mm

- Tył: 1 x 120 mm

• Obsługa dysków:

- 2 x 3.5 cala

- 2 x 2.5 cala

• Obsługa radiatorów:

- Front: 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm

- Góra: 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm

- Tył : 120 mm

• Maksymalna długość GPU: 395 mm

• Maksymalna wysokość coolera CPU: 173 mm

• Maksymalna długość zasilacza: 200 mm

• Sloty PCI: 7

• Panel I/O: złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe, 2 x USB 3.0, 1 x USB Typu-C, przycisk reset button, przycisk LED, przycisk zasilania

• Inne: uchwyt GPU































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia