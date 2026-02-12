ECOVACS - Nowe roboty dla domu i ogrodu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas zorganizowanego w Barcelonie wydarzenia, firma ECOVACS przedstawiła nową generację swoich produktów na okres wiosenny 2026. Producent skupił się na robotach domowych, dzięki którym można zautomatyzować proces dbania zarówno o wnętrze, jak i ogród. Nowe modele z serii GOAT, DEEBOT i WINBOT łączą w sobie precyzyjną nawigację, zaawansowane technologie czyszczące oraz wysoki poziom autonomii, które zauważalnie usprawniają codzienne obowiązki.







Zadbany trawnik bez wysiłku – linia robotów koszących GOAT

Nowa generacja robotów koszących z serii GOAT jest w stanie pokryć szeroki przekrój ogrodów o różnych kształtach i wymiarach, od ogromnych trawników, po skomplikowane i nieregularne fragmenty terenu. Modele GOAT A3000 LiDAR PRO, GOAT A1600 LiDAR PRO, GOAT O1200 LiDAR PRO oraz GOAT O600 RTK automatyzują kwestie związane z dbaniem o trawnik, co pozwala skupić się na innych czynnościach.



Flagowym rozwiązaniem w urządzeniach z linii LiDAR PRO jest w pełni automatyczna podkaszarka TruEdge, która samoistnie przycina trawnik na krawędziach. W połączeniu z systemem nawigacji HoloScope 360, który wykorzystuje podwójną technologię LiDAR, roboty są w stanie precyzyjnie zmapować otoczenie. To z kolei pozwala im na systematyczne poruszanie się po trawniku, zapewniając precyzyjne koszenie. Zależnie od modelu, pozycjonowanie wspierane jest przez lokalizację opartą o system RTK lub system wykrywania przeszkód wspierany przez AI. Mocna jednostka napędowa, możliwa do dostosowania wysokość koszenia oraz możliwość ustalenia harmonogramu działania, w połączeniu z bezprzewodową instalacją, przekładają się na wysoki poziom wygody użytkownika.



Nowe modele z serii GOAT będą dostępne w sugerowanej cenie producenta wynoszącej:

• GOAT O600 RTK: €649

• GOAT O1200 LiDAR PRO: €999

• GOAT A1600 LiDAR PRO: €1499

• GOAT A3000 LiDAR PRO: €2299





Nowe modele DEEBOT: jeszcze dokładniejsze odkurzanie i mycie podłóg

W segmencie czyszczenia podłóg, tym razem blask reflektorów pada na dwa roboty: flagowego DEEBOT T90 PRO OMNI oraz wszechstronnego DEEBOT T80S OMNI. Oba urządzenia zostały wyposażone w ulepszoną technologię mopującą OZMO ROLLER, która charakteryzuje się dużą siłą ssącą oraz inteligentnymi strategiami czyszczenia, dopasowanymi do konkretnych rodzajów podłóg. Ulepszone systemy czyszczenia krawędzi i rogów zapewniają usuwanie brudu nawet z najgłębszych zakamarków pomieszczenia. Zaawansowane rozwiązania nawigacyjne, które wykorzystują wspierany przez AI system wykrywania obiektów, pozwalają na sprzątanie nawet skomplikowanych, w pełni umeblowanych przestrzeni. W połączeniu z najnowszymi stacjami OMNI, które automatyzują proces konserwacji, pranie mopa, suszenie oraz usuwanie kurzu odbywa się bez udziału użytkownika.



Nowe roboty DEEBOT będą dostępne w sugerowanej cenie producenta wynoszącej:

• DEEBOT T80S OMNI: €649

• DEEBOT T90 PRO OMNI: €799





Autonomiczny czyściciel okien WINBOT w dwóch nowych odsłonach

ECOVACS rozszerzył także swoje portfolio robotów myjących okna, za sprawą dwóch nowych modeli. Flagowy WINBOT W3 OMNI zapewnia szczególnie wysoki poziom automatyzacji. Jego funkcjonalna stacja z technologią Vortex Wash automatycznie czyści podkładki do mycia okien, znacząco obniżając kontakt z brudną wodą. Ponadto robot ten został wyposażony w technologię czyszczenia krawędzi TruEdge, inteligentną funkcję spryskiwania oraz zaawansowaną nawigację WIN-SLAM 5.0. Dzięki niej urządzenie jest w stanie wyznaczyć najlepszą trasę po szybie oraz dostosować się do różnych rodzajów szkła. Dodatkowo ECOVACS zaprezentował model WINBOT mini 2, który za sprawą swojej cienkiej konstrukcji powstał z myślą o wąskich, trudno dostępnych lub specyficznych okien. Ulepszone szczotki pozwalają na czyszczenie okna do samych krawędzi, podczas gdy system spryskiwaczy ułatwia wymiatanie brudów. Nawigacja WIN-SLAM 4.0 zapewnia natomiast stabilny ruch robota po różnej wielkości szkle.



Urządzenia będą dostępne w sugerowanej cenie producenta wynoszącej:

• WINBOT W3 OMNI: €699

• WINBOT mini 2: €299



Dostępność

Nowe produkty ECOVACS będą dostępne na wybranych rynkach od 12 lutego, z wyjątkiem DEEBOT D90 PRO OMNI, który trafi do sklepów 9 marca.

































źródło: Info Prasowe - ECOVACS