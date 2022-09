ECS prezentuje komputer All-in-One PC LIVA G24-MH610

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elitegroup Computer Systems (ECS), zaprezentowało swój najnowszy komputer typu All-in-One. Model PC LIVA G24-MH610 wyposażono zależnie od wersji, w procesory Intel Core i3, i5 oraz i7 dwunastej generacji, oparte o platformę LGA1700. Obsługuje dwukanałową pamięć 3200 MHz dla modułów DDR4 o pojemności do 64 GB, jeden 2.5-calowy dysk twardy lub dysk SSD z interfejsem SATA oraz jeden dysk SSD z portem M.2 2280. Wszystko to schowano w kadłubku monitora z 23.8-calową matrycą IPS w formacie 16:9. Za wyświetlaną na nim grafikę odpowiada GPU Intel UHD Graphics, a do dyspozycji otrzymamy porty HDMI 2.0 oraz VGA. Producent nie ujawnił jeszcze cen poszczególnych wariantów tego modelu.























Źródło: Info Prasowe / ECS