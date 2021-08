ELKO dystrybutorem marki Black Shark

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Urządzenia mobilne to wciąż dominująca platforma do gier. Użytkownicy poszukują w nich wysokiej jakości rozwiązań dla graczy, a smartfony Black Shark wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Black Shark to wysokiej klasy smartfon przeznaczony dla graczy. Połączenie opracowanego przez markę gamepada z bogatym systemem akcesoriów zapewnia graczom niesamowite wrażenia podczas gry. Najwyższej jakości akcesoria dla profesjonalnych graczy poprawiają jakość dźwięku, chłodzenie i kontrolę podczas gier.

Firma ELKO została oficjalnym dystrybutorem smartfonów gamingowych i akcesoriów Black Shark w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowacji i Czechach.



Jak zaznacza BaibaIndane, Head of Branded Unit w ELKO Group:Black Shark zdobył uznanie na całym świecie w zaledwie trzy lata po założeniu marki. Gry mobilne czerpią korzyści z wprowadzenia 5G i pojawienia się gier w chmurze, a obecnie obserwujemy wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne smartfony. Black Shark to zdecydowanie lider w branży smartfonów gamingowych. Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym klientom konkurencyjne produkty wpisujące się w najnowsze trendy technologiczne.

Cieszymy się, że możemy wprowadzić nasz smartfon dedykowany entuzjastom gier na rynki reprezentowane przez ELKO. Wybraliśmy ELKO jako zaufanego partnera do dystrybucji naszych smartfonów i akcesoriów, i wierzymy, że firma będzie miała duży wkład w zwiększenie świadomości marki Black Shark na rynku – komentuje David Li, wiceprezes Black Shark Global.

















Źródło: ELKO