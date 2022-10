ENDORFY - nowa, europejska marka twórców SilentiumPC i SPC Gear

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Spółka Cooling, właściciel SPC Gear oraz SilentiumPC, zaprezentowała dziś światu swoją nową globalną markę — ENDORFY. To efekt międzynarodowej ekspansji firmy oraz poszerzenia grupy odbiorców. ENDORFY wychodzi poza segment gamingu a swoimi produktami docierać będzie do wszystkich fanów nowoczesnej technologii. ENDORFY to odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku technologicznym. To również długoterminowa inwestycja, umożliwiająca firmie szybszy rozwój na globalnym rynku. Spółka tworzy jedną, silną markę, która wpisuje się w aktualne trendy komunikacyjne, sprosta wysokim wymogom międzynarodowych klientów oraz podbije serca całej branży technologicznej.







ENDORFY to także znaczne poszerzenie grupy odbiorców. Marka kieruje swoje produkty do wszystkich użytkowników technologii, a komunikacyjnie będzie docierać bardzo daleko – także poza branżę gamingową.



– "Wywodzimy się z gamingu, o czym zawsze będziemy pamiętać. Jednak nasi odbiorcy już dawno przestali być tylko i wyłącznie graczami. To także twórcy treści, tacy jak streamerzy, podcasterzy, pisarze… To wszyscy, którzy cieszą się technologią i uwielbiają z niej korzystać. – wyjaśnia Łukasz Zdziech. – Postanowiliśmy dostosować markę, która będzie istotna zarówno dla naszych gamingowych odbiorców, jak i tych, którzy nie wywodzą się ze świata gier. Chcemy być marką kojarzącą się z pozytywnymi emocjami oraz radością, związaną z obcowaniem z nowymi, innowacyjnymi produktami".



ENDORFY to marka dla wszystkich, którzy chcą się dobrze bawić, korzystając z technologii. Ta bliska, niemal koleżeńska relacja firmy z jej odbiorcami leży u podstaw stworzenia ENDORFY i to na niej opiera się cała wizja nowego brandu spółki Cooling.



– "Podczas projektowania ENDORFY zastanawialiśmy się, co łączy wszystkie, tak różne, grupy naszych klientów. Odpowiedzią są emocje, które przeżywają dzięki technologii — dodaje Jacek Serwański, dyrektor marketingu Cooling. – To radość, kiedy wygrywasz mecz w grze, albo duma, kiedy pokazujesz znajomym samodzielnie złożony komputer. To także chwila relaksu po długim dniu, gdy w słuchawkach leci ulubiona muzyka. Te małe chwile są dla nas bardzo ważne, bo chociaż cechuje je duża indywidualność, to tak naprawdę spajają wszystkich użytkowników technologii".



Istotnym wyróżnikiem nowej marki będzie jej identyfikacja wizualna. ENDORFY opiera się na unikatowej palecie kolorów, z której nie korzysta żaden podmiot znany w branży. Dwie główne barwy to żółty i niebieski, wspierane przez czerń, biel oraz odcienie szarości.



– "Przykładamy dużą wagę do detali, co widać choćby po pudełkach, które zaprojektowaliśmy dla ENDORFY – tłumaczy Jacek Serwański. – Białe pudełko od razu wyróżnia się na półce sklepowej, na której w działach technologicznych zazwyczaj dominuje kolor czarny. Na opakowaniu pokazujemy produkt z niemal każdej strony. Dzięki temu klient może zobaczyć to, co kupuje, nawet bez otwierania opakowania".



Najważniejsze produkty, dostępne w ofercie marki już 5 października 2022 r.:

• systemy chłodzenia Navis F280 – zapewniają pracę w ciszy, bez szumu wentylatorów,

• mikrofony Solum Studio i Solum Broadcast – są sposobem na czysty dźwięk i wygodę użytkowania podczas wielogodzinnych nagrań,

• seria bezprzewodowych klawiatur Thock Compact – pozwalają zapomnieć o plączących się kablach i skoncentrować się na pracy,

• myszki GEM oraz GEM Plus w wersji Onyx White – łączą w sobie czułość ruchu i oryginalny design.





Historia spółki Cooling zaczęła się w roku 1993. Zbigniew Zdziech założył wtedy firmę, która zajęła się sprzedażą akcesoriów komputerowych. Dziesięć lat później firma otworzyła swój pierwszy sklep internetowy. W 2007 roku producent stworzył pierwszą markę, czyli SilentiumPC, która produkowała wentylatory. Brand szybko się rozrósł, by już w 2012 roku mieć w swojej ofercie także obudowy, chłodzenia powietrzne i zasilacze. Kolejny przełom nastąpił w roku 2016, gdy spółka zdecydowała się zaadresować rynek akcesoriów komputerowych i uruchomiła swój drugi projekt — SPC Gear. Pierwszym produktem marki był wysokiej jakości fotel gamingowy, a kolejnymi dwie serie klawiatur dla graczy, mikrofon streamingowy, ultralekka myszka i słuchawki VIRO, które stały się hitem sprzedażowym. Przedsiębiorstwo zajmuje obecnie pozycję lidera na polskim rynku w segmentach sprzedaży obudów, zasilaczy oraz chłodzeń powietrznych, a słuchawki SPC Gear VIRO nieprzerwanie utrzymują się na pierwszym miejscu list sprzedaży.







