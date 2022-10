SanDisk Professional PRO-G40 SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Western Digital poinformowała o rozszerzeniu serii produktów premium storage SanDisk Professional o nowy dysk PRO-G40™ SSD, który oferuje podwójną kompatybilność – z interfejsami Thunderbolt 3 oraz USB 3.2 Gen 2. Urządzenie projektowano z myślą o użytkownikach, którzy tworzą i niemal natychmiast udostępniają rezultaty swojej pracy. Jest to również najbardziej odporny na uszkodzenia produkt w historii firmy (z certyfikatem ochrony IP68). Dzięki nowości, profesjonaliści mogą wygodnie tworzyć i pracować wszędzie tam, gdzie zaprowadzi ich praca lub wizja artystyczna. PRO-G40 SSD jest prostym w obsłudze, wszechstronnym produktem, który zapewni maksymalną wydajność zarówno użytkownikom profesjonalnym, jak i cyfrowym twórcom.







Użytkownicy, którzy generują, przetwarzają, renderują czy udostępniają duże ilości ważnych danych z pewnością docenią przenośny dysk, który jest odpowiednio wydajny, by redukować wszelkie przestoje oraz spowolnienia pracy – a jednocześnie z powodzeniem sprawdzi się w intensywnej pracy. Wszechstronność zapewniana przez zastosowanie dwóch interfejsów - Thunderbolt 3 oraz USB 3.2 Gen 2 – doskonale sprawdzi się np. podczas pracy w grupie, eliminując tym samym np. potrzebę korzystania z dwóch różnych dysków, wyposażonych w różne złącza. Model PRO-G40 SSD oferuje maksymalną szybkość i niezawodność, np. podczas edytowania w czasie rzeczywistym zapisanych na dyskach materiałów 4K/8K, renderowania treści AR/VR czy po prostu szybkiego transferowania efektów codziennej pracy.



Kluczowe funkcje

• Podwójna kompatybilność – dzięki obsłudze zarówno Thunderbolt 3 (40 Gb/s) oraz USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) za pośrednictwem jednego portu, co zapewnia możliwość współpracy z wieloma różnymi urządzeniami oraz najwyższą produktywność.

• Nowość oferuje super-szybki transfer danych – do 2700 MB/s** odczytu i 1900 MB/s zapisu (przy zastosowaniu interfejsu Thunderbolt 3 – 40 Gb/s). Przeniesienie 50 GB danych może w tych warunkach zająć poniżej 30 sekund, co pozwala użytkownikowi sprawnie realizować najbardziej wymagające zadania. Aluminiowe komponenty pozwalają szybko odprowadzać ciepło z dysku i utrzymać niską temperaturę pracy – zapewniając szybkie, stabilne przesyłanie danych.

• PRO-G40 SSD wyposażony jest w zaawansowaną obudowę ochronną – zapewnia odporność przy kontakcie z wodą/pyłem na poziomie IP68, wytrzymałość na zgniatanie na poziomie 1800 kg oraz odporność na upadki z wysokości do 3 m***. Dzięki temu dysk sprawdzi się doskonale w każdych warunkach.



Dostępność

PRO-G40 SSD jest już dostępny w cenie od 2300 PLN Urządzenie będzie dostępne w wersjach o pojemności 1 oraz 2 TB i będzie objęte pięcioletnią, ograniczoną gwarancją1. Nowość dostępna jest w sklepie Western Digital Store oraz u autoryzowanych dystrybutorów i sprzedawców produktów SanDisk Professional.



















Źródło: Info Prasowe / WD