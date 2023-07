ENDORFY Arx 500

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ENDORFY nie zwalnia tempa – po udanym debiucie obudów Arx 700 do sprzedaży trafiają nieco mniejsze modele Arx 500, w wersji Air i ARGB. Pozostają jednak na tyle przestronne, aby zmieścić między innymi wysoki system chłodzenia, 7 wentylatorów i większość dostępnych na rynku kart graficznych. To ukłon w stronę graczy, twórców i fanów technologii, którzy cenią przyjazny w obsłudze sprzęt o znakomitym potencjale chłodzącym, ale nieco mniejszych gabarytach. Minimalistyczne obudowy z bokiem z hartowanego szkła odsłaniają preinstalowany zestaw wentylatorów Stratus 140 PWM (w wariancie Arx 500 Air) i Stratus 140 PWM ARGB (w wariancie Arx 500 ARGB) – owoc współpracy ENDORFY z Synergy Cooling.







Dzięki dwóm panelom z drobno perforowanej blachy całość nie wymaga dodatkowych filtrów przeciwkurzowych, a do wnętrza obudowy dostaje się więcej chłodnego powietrza. Zapewnia to optymalną temperaturę komponentów nawet wtedy, kiedy komputer od dłuższego czasu pracuje pod dużym obciążeniem.



TO CIĘ ZMROZI

Obudowy Arx 500 powstały z myślą o utrzymaniu niskiej temperatury bez potrzeby instalacji dodatkowych wentylatorów lub zmiany ich miejsca montażu. Osiągnięcie takiego efektu było możliwe między innymi dzięki zastosowaniu drobno perforowanej blachy na przednim i górnym panelu – działa jak filtry, poprawiając cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. W zestawie użytkownik otrzymuje również:

• 5 wentylatorów Stratus 140 PWM w wariancie Arx 500 Air;

• 4 podświetlane wentylatory Stratus 140 PWM ARGB w wariancie Arx 500 ARGB.

Każdy z nich pracuje na wytrzymałym łożysku FDB, co gwarantuje ciszę i płynną pracę nawet w ekstremalnych warunkach. Dołączony rozdzielacz pozwala na sterowanie ich prędkością obrotową za pomocą sygnału PWM z jednego złącza płyty głównej (w wariancie ARGB istnieje też możliwość sterowania podświetleniem).



BOK Z HARTOWANEGO SZKŁA

Obudowy Arx 500 wyróżniają się eleganckim, minimalistycznym stylem i bocznym panelem z hartowanego szkła, który dobrze eksponuje podzespoły. Jest też łatwy w czyszczeniu – aby usunąć zabrudzenia, wystarczy przetrzeć go wilgotną szmatką. Z myślą o fanach eksperymentów z wizerunkiem do obudów Arx 500 ARGB dołączono 4 podświetlane wentylatory Stratus 140 PWM ARGB. Każdy z nich jest kompatybilny z innymi produktami z logo ENDORFY oraz popularnymi płytami głównymi i kontrolerami ARGB innych firm. Pozwala to na prostą synchronizację podświetlenia całego zestawu i osiągnięcie spektakularnych efektów świetlnych.



POJEMNE WNĘTRZE

Obudowy z serii Arx 500 mierzą 486×228×429 mm, co pozwala na montaż między innymi wysokiego systemu chłodzenia (do 179 mm) i aż 7 wentylatorów. We wnętrzu mieści się też większość dostępnych na rynku kart graficznych i zasilacz, instalowany za pomocą wygodnej ramki montażowej.



Obudowy są już dostępne w sklepach, w cenach około:

- Arx 500 Air: 469 PLN

- Arx 500 ARGB: 519 PLN

































Źródło: Info Prasowe / ENDORFY