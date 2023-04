ENDORFY GEM Plus Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na początku kwietnia ENDORFY przedstawia kontynuację wydanej w 2022 roku serii myszek GEM Plus. GEM Plus Wireless i GEM Plus Wireless Onyx White to lekkie (74 g), bezprzewodowe gryzonie z czułością wynoszącą 26 000 DPI. Producent podzespołów i akcesoriów komputerowych kieruje nowe produkty do użytkowników, którzy – poza wysoką jakością – oczekują od sprzętu również błyskawicznych reakcji na komendy. Myszki pracują na topowych sensorach PixArt PAW3395 i przełącznikach Kailh GM 8.0 – już na pierwszy rzut oka widać więc, że sprawna komunikacja pomiędzy GEM-ami a komputerem jest dla ENDORFY priorytetem.







Poza parametrami technicznymi seria zachwyca też od strony wizualnej. Prosta, zamknięta obudowa ze wzmacnianym topem i podświetleniem ARGB to ukłon w stronę miłośników klasycznego designu. Użytkownicy mają do wyboru dwa warianty kolorystyczne – klasyczną czerń (GEM Plus Wireless) i inspirowaną szlachetnym onyksem biel (GEM Plus Wireless Onyx White).



SENSOR Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI

Myszki z serii GEM Plus Wireless pracują na najnowszych i najbardziej dopieszczonych sensorach od PixArt – PAW3395. Ich czułość wynosi aż 26 000 DPI, a do tego zapewniają możliwość zmiany LOD (czyli wysokości na jakiej myszka przestaje odczytywać położenie po podniesieniu jej w górę) na 1 lub 2 mm i ustawienia odświeżania nawet do 1000 Hz. Mówiąc najprościej – dostosowanie myszek do swoich potrzeb to bułka z masłem.



ZAMKNIĘTA, BEZPRZEWODOWA KONSTRUKCJA

Szczególną cechą myszek GEM Plus Wireless jest ich bezprzewodowa, zamknięta konstrukcja o wadze wynoszącej zaledwie 74 g. To niewiele – zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę wbudowany akumulator. Całość trzyma się na profilowanych ślizgaczach PTFE o bardzo niskim współczynniku tarcia, które stoją za łatwym sterowaniem i zwiększają szanse na celne strzały. Każdy z modeli może pochwalić się wzmocnioną obudową wykonaną w technologii Double Shot. Dzięki temu GEM-y Plus Wireless są nieścieralne i bardzo wytrzymałe – przy zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu gryzonie z tej serii mają przed sobą długie lata wirtualnych potyczek.



Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy:

· klasyczna czerń z podświetleniem ARGB (GEM Plus Wireless);

· Inspirowana szlachetnym onyksem biel z podświetleniem ARGB (GEM Plus Wireless Onyx White).



Istnieje również opcja ustawienia własnego koloru podświetlenia albo skorzystania z bazy predefiniowanych efektów. Całość można skonfigurować za pomocą dedykowanego oprogramowania (pozwala ono również na zmianę czułości kursora i tworzenie własnych makr.).



PRZEŁĄCZNIKI KAILH 8.0 FTW!

Seria GEM Plus Wireless została zaprojektowana z myślą o długich godzinach spędzanych przed komputerem. Z tego powodu myszki zostały wyposażone w Kailh 8.0 – przełączniki stworzone do epickich zwycięstw. Mikroprzełączniki Kailh GM 8.0 są szybkie (przetwarzają każdy „klik” w ułamku sekundy) i wytrzymałe. Ich żywotność szacowana jest na 80 mln kliknięć, więc nawet po latach używania będą działały bez zarzutu.



BŁYSKAWICZNA REGENERACJA

GEM-y Plus Wireless łączą się z komputerem poprzez bezprzewodowe łącze 2.4 GHz, dzięki czemu pracują stabilnie i bez opóźnień. Do tego ponowne ładowanie zajmuje im około 2 godzin – wystarczy podpiąć myszkę do komputera dołączonym do zestawu przewodem ze złączem USB typu C.



No i najważniejsze – GEM-ów Plus Wireless można używać w trakcie ładowania. To dobra wiadomość zwłaszcza dla tych Technology Heroes, którym zdarza się zapomnieć o podładowaniu myszki przed pracą albo wspólną grą ze znajomymi.































Źródło: Info Prasowe / ENDORFY