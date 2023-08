ENDORFY prezentuje linię klawiatur z serii Thock

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ENDORFY wprowadza na rynek kolejne klawiatury z serii Thock. Dostępne modele uzupełnia osiem nowych produktów – Thock 75% Wireless Red Onyx White Pudding (EY5A118), Thock TKL Wireless Red Pudding (EY5A119), Thock Wireless Red Onyx White Pudding (EY5A120), Thock Compact Red (EY5A071), Thock 75% Red (EY5A076), Thock Blue (EY5A121), Thock Brown (EY5A122), Thock Red (EY5A123). Użytkownicy mogą teraz cieszyć się wolnością, jaką daje sprzęt, który najlepiej odpowiada ich potrzebom – m.in. dzięki różnorodności rozmiarów i dodanej funkcji hot-swap (dostępna w modelach Wireless).







Funkcja hot-swap umożliwia prostą wymianę przełączników. Klawiatury obsługują dowolne modele na 3 i 5 pinów, więc użytkownicy dostają duże pole do eksperymentów ze sprzętem – na start dostępne są switche Kailh Box Red. Klawiatury Thock można też modyfikować z pomocą kompatybilnych akcesoriów ENDORFY (m.in. pasujących podkładek z serii Palm Rest) i dedykowanego oprogramowania, które pozwala na pełną konfigurację ustawień pod własne preferencje.



RÓŻNE SPOSOBY NA POŁĄCZENIE

Klawiatury z serii Thock dają możliwość połączenia się z innymi urządzeniami na różne sposoby. W modelach Wireless odbywa się to za pomocą USB, przez bluetooth albo za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego 2.4 GHz. Modele przewodowe posiadają natomiast wygodne tunele, które pozwalają na prowadzenie kabla w jednym z trzech kierunków – pośrodku, po prawej albo po lewej stronie. Pozwala to na wygodne korzystanie z klawiatury i lepsze wykorzystanie przestrzeni na biurku.



HOT-SWAP, KAILH BOX I DOUBLE SHOT – CZEGO CHCIEĆ WIĘCEJ?

Klawisze w serii Thock są praktycznie nie do zdarcia, ponieważ przy ich produkcji zastosowano podwójną warstwę z materiału PBT i technologię Double Shot. W trakcie tego procesu do formy klawisza wstrzykuje się dwa rodzaje wytrzymałego i odpornego tworzywa. Dzięki temu przyciski nie wymagają dodatkowego wykończenia, a ponadto są wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie. Pod keycapami z autorską czcionką ENDORFY znajdują się switche Kailh (w klawiaturach przewodowych) oraz Kailh Box (w wariantach Wireless) – wytrzymałe przełączniki o żywotności szacowanej odpowiednio na 50 mln i 70 mln kliknięć.



Klawiatury zostały fabrycznie wyposażone w następujące modele:

- Kailh Red – przełączniki typu „linear”, idealne, gdy wymagana jest natychmiastowa

reakcja przy użyciu niewielkiej siły nacisku (dostępne razem z klawiaturą Thock Red,

Thock 75% Red i Thock Compact Red);

- Kailh Brown – przełączniki typu „tactile”, które stworzone są do sytuacji

wymagających płynnych i subtelnych ruchów (dostępne razem z klawiaturą Thock

Brown);

- Kailh Blue – przełączniki typu „clicky”, które dobrze radzą sobie w sytuacjach, które

wymagają szybkich i bezbłędnych ruchów (dostępne razem z klawiaturą Thock Blue);

- Kailh Box Red – przełączniki typu „linear” z dodatkowymi ściankami wokół pnia, idealne, gdy wymagana jest natychmiastowa reakcja przy użyciu niewielkiej siły nacisku (dostępne razem z klawiaturą Thock 75% Wireless Red Onyx White Pudding, Thock TKL Wireless Red Pudding i Thock Wireless Red Onyx White Pudding).



Z myślą o największych fanach modyfikacji każdy z modeli Wireless ma funkcję hotswap, czyli możliwość prostej wymiany switchy za pomocą dołączonego do zestawu switch pullera. Klawiatury są kompatybilne z przełącznikami na 3 i 5 pinów.



MY NAME IS RGB. ARGB

Thocki chowają pod przyciskami klimatyczne podświetlenie ARGB, które umożliwia dopasowanie klawiatur do wyglądu stanowiska komputerowego. Dołączone oprogramowanie pozwala m.in. na podświetlenie każdego z przycisków na inny kolor, zmianę barwy kluczowych klawiszy albo ustawienie jednego efektu dla całego panelu. Istnieje też możliwość wprowadzenia zmian z poziomu klawiatury.



WYGODNA REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Wybrane klawiatury z serii Thock mają wygodne pokrętło do regulowania głośności. Opcja jest dostępna w modelu Thock Red, Thock Brown, Thock Blue, Thock 75% Wireless Red Onyx White Pudding, Thock Wireless Red Onyx White Pudding i Thock 75% Red. Każdy ruch pokrętła jest zaakcentowany wyczuwalnym skokiem, więc można precyzyjne ustawiać parametry bez odrywania oczu od monitora. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby przejść w tryb „mute”.



Więcej informacji na temat poszczególnych klawiatur ENDORFY z serii Thock można znaleźć na stronie producenta: KLIK.

































Źródło: Info Prasowe - ENDORFY