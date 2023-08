Samsung i NEXON - pierwsza gra w standardzie HDR10+ GAMING

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung Electronics wprowadził na rynek pierwszą na świecie grę w standardzie HDR10+ GAMING – opracowany przez spółkę HDR10+ Technologies LLC. Nowa gra – „The First Descendant” – przygotowana przez firmę NEXON zostanie zaprezentowana na targach gamescom 2023. Standard HDR10+ GAMING oferuje graczom najlepsze wrażenia w grach dzięki głębszym kolorom, lepszemu kontrastowi i większej jasności obrazu. Umożliwia także dokładniejsze odwzorowanie szczegółów w szczególnie ciemnych i jasnych kadrach, co pozwala użytkownikom w pełni zaangażować się w grę.







HDR10+ GAMING zapewnia lepszą jakość rozgrywki i niweluje konieczność ręcznego dostosowywania ustawień obrazu. Umożliwia też bardziej wydajny gameplay, dzięki minimalizacji opóźnień i zmiennej częstotliwości odświeżania. Przekłada się to na niemal natychmiastową reakcję na ekranie. Ponadto, standard ten daje programistom narzędzia zapewniające maksymalizujące wrażenia w produkcjach wykorzystujących funkcję HDR10+ GAMING. „The First Descendant” to pierwsza gra w pełni wykorzystująca standard HDR10+ GAMING. Jego zadaniem jest zapewnienie jak najlepszej responsywności i precyzji obrazu w grach HDR.



Rozwój standardu HDR10+

Samsung jest współzałożycielem spółki HDR10+ Technologies LLC, powstałej w 2018 r., by stworzyć w branży nieodpłatny, otwarty standard dynamicznych metadanych. Ekosystem HDR10+ rozrósł się do 155 partnerów i ponad 7000 certyfikowanych urządzeń, w tym telewizorów, monitorów, projektorów, smartfonów, tabletów, dekoderów i innych.



Współpraca z firmą NEXON umacnia zaangażowanie Samsung w zapewnianie najwyższej jakości wrażeń wizualnych, wykraczających poza rozrywkę i konsumpcję mediów. Najnowsze monitory do gier i telewizory tej marki obsługują również standard HDR10+ GAMING, co potwierdza pozycję firmy jako lidera w branży gier.



Jednym z najmocniejszych monitorów, które pozwalają na czerpanie maksimum wrażeń z tego standardu jest Odyssey OLED G9 z HDR 10+. To pierwszy ekran, oferujący rozdzielczość Dual Quad High Definition (DQHD – 5120 x 1440 px) o formacie 32:9. Dzięki tak wysokiej gęstości pikseli (110 PPI) użytkownik może doświadczyć jeszcze lepszej jakości odtwarzania i bardziej szczegółowego obrazu podczas gry. Z kolei zastosowana w tym modelu matryca OLED odkrywa prawdziwą głębię czerni i jej odcienie bez interferencji, w doskonałych kolorach i z ekspresją tonacji w każdej grze. Duży i szeroki ekran – będący odpowiednikiem umieszczonych obok siebie dwóch monitorów QHD – pozwala zatracić się w ultrapanoramicznych widokach. Ponadto, czas reakcji od szarości do szarości (GtG) wynoszący 0.03 ms i częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewniają graczom dodatkową przewagę nad konkurencją.



Samsung Odyssey Neo G9 G95NC– flagowy model tegorocznej generacji linii monitorów Odyssey o przekątnej 57″ – łączy w sobie rozdzielczość 8K z częstotliwością odświeżania 240 Hz, a także podświetlenie Mini LED, które zapewnia szczytową jasność do 1000 nitów. Model ten wyświetla natywnie 7.680 x 2.160 pikseli, co koreluje z gęstością pikseli 140 PPI. Ponadto, monitor posiada częstotliwość odświeżania 240 Hz. Innymi słowy, Odyssey Neo G9 G95NC jest w stanie wykorzystać do granic możliwości nawet wysokiej klasy komputery do gier. W efekcie odwzorowuje wszystkie treści w doskonałych barwach. To szczególnie istotne dla tytułu „The First Descendant” gwarantującego jak najlepsze wrażenia wizualne podczas rozgrywki na odpowiednim sprzęcie.



Świetnym wyborem dla wszystkich miłośników gamingu będą także telewizory Neo QLED, takie jak QN92C. Model ten oferuje niski input lag oraz Zaawansowane funkcje dla Graczy, które pozwolą bez reszty wciągnąć się w rozrywkę i zapomnieć o technicznych przeszkodach. Funkcja FreeSync Premium Pro gwarantuje zwiększoną płynność animacji, a także redukcję ścinania klatek. Co ważne, w mniejszych modelach: 43” i 50” zastosowano częstotliwość odświeżania 144 razy na sekundę, przy zachowaniu imponującej rozdzielczości 4K. Z kolei udoskonalony Panel Gracza pozwala na szybki dostęp do różnych ustawień, takich jak sprawdzenie liczby klatek na sekundę (FPS) i to bez konieczności opuszczania gry.



Otwarte beta-testy gry „The First Descendant” rozpoczną się 19 września i pozwolą graczom z całego świata (prócz Chin) doświadczyć bardziej realistycznej rozgrywki klasy HDR.



Więcej o technologii HDR10+ znajdziecie na stronie https://hdr10plus.org.





















Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG