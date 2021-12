EPOS by Sennheiser IMPACT 5000 - zestawy bezprzewodowe DECT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

5000 DETC została stworzona z myślą o komforcie pracy. W skład serii wchodzą zestawy SDW 501X ze słuchawką na jedno ucho, modele SDW 503X o takiej samej konstrukcji oraz obuuszne SDW 506X. Wszystkie urządzenia z tej serii zostały wyposażone w szybkie pasmo przenoszenia dźwięku oraz zaawansowane technologie, które ułatwią codzienne życie w pracy. Komunikacja w biznesie jest bardzo ważna i może odbywać się na wielu płaszczyznach. Dlatego też korzystanie z wysokiej jakości urządzeń jest koniecznością. W zależności od potrzeb oraz stanowiska, możemy potrzebować modelu cechującego się inną charakterystyką. Takie urządzenia wraz z serią 5000 DETC przygotowała marka EPOS by Sennheiser.







Nowa seria zestawów bezprzewodowych 5000 DTEC skierowana jest do osób, dla których praca z telefonem i odbieranie połączeń jest codziennością. Zestaw bezprzewodowy EPOS DECT SDW 501X składa się ze stacji dokującej oraz słuchawki na jedno ucho. Zasięg zestawu to 180 metrów w otwartej przestrzeni. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości rozmów, słuchawki SDW 501X zostały wyposażone w dwa mikrofony z funkcją redukcji szumów. Bateria zestawów z rodziny SDW 501X pozwala na 10 godzin rozmowów. Wszystkie modele (5011, 5013, 5014, 5015 i 5016) obsługują 128-bitowe szyfrowanie parowania dla większego bezpieczeństwa rozmów oraz posiadają czujnik ruchu, który pozwala odbierać połączenia poprzez założenie słuchawki lub wykonanie gestu głową.



Modele SDW 503X z serii 5000 DTEC również oferują bardzo duży zasięg w otwartej przestrzeni biurowej. Ze słuchawek można korzystać nawet w odległości do 180 metrów od stacji bazowej. Słuchawki zostały wyposażone w dwa mikrofony wraz z technologią redukcji szumów dla lepszej komunikacji. W modelach SDW 5031, 5033, 5034, 5035 i 5036 zamontowano większą baterię, która gwarantuje do 14 godzin rozmów. Seria cechuje się również 128-bitowym szyfrowaniem parowania i oraz czujnikiem ruchu.



SDW 506X są urządzeniami, które jako jedyne w nowej serii zestawów bezprzewodowych marki EPOS by Sennheiser oferują klasyczną konstrukcję słuchawek. Wyposażono je również w stację bazową, która gwarantuje do 180 metrów zasięgu w otwartej przestrzeni. Dla lepszej jakości rozmów producent wykorzystał tutaj dwa mikrofony z redukcją szumów otoczenia. Słuchawki SDW 5061, 5063, 5064, 5065 i 5066 korzystają z 128-bitowego szyfrowania parowania oraz obsługują odbieranie telefonu ruchem głową lub po założeniu ich na głowę. Warto również zaznaczyć, że o wysoką jakość rozmów we wszystkich modelach słuchawek z serii 5000 DECT dba szerokie pasmo Super Wideband, które gwarantuje krystalicznie czystą jakość głosu.



Kluczowym elementem w nowej serii zestawów słuchawkowych 5000 DECT jest stacja bazowa. To właśnie ona umożliwia podłączenie do słuchawek innych urządzeń. W zależności od modelu, pozwala na połączenie telefonu stacjonarnego za pomocą złącza RJ/EH, komputera za pośrednictwem USB oraz smartfona czy komputera, dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth.



O wysoki komfort użytkowania słuchawek EPOS by Sennheiser z serii 5000 DECT dba system FlexFit. Oferuje on wybór między pałąkiem nałogowym, zaczepem na ucho lub pająkiem na tył głowy. To pozwala na dopasowanie słuchawek do naszych preferencji. Słuchawki są również bardzo proste w obsłudze, a dołączone oprogramowanie pozwala na skonfigurowanie słuchawek pod potrzeby naszego stanowiska.























Źródło: Info Prasowe / Sennheiser