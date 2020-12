EU - Deklaracja budowy układów 2nm i procesorów małej mocy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Unia Europejska rozpatrzyła dziś deklarację podpisaną przez 17 państw członkowskich, dotyczącą opracowania układów elektronicznych w procesie technologicznym 2 nm i zaawansowanych procesorów o małej mocy. Podpisana dziś deklaracja proponuje, aby UE przeznaczyła 145 miliardów euro na rozwój technologii potrzebnych do produkcji procesu produkcji półprzewodników 2 nm, a także opracowanie niestandardowego, zintegrowanego procesora o małej mocy, przeznaczonego do zastosowań przemysłowych. Do 17 krajów składających deklarację, należą Belgia, Francja, Niemcy, Chorwacja, Estonia, Włochy, Grecja, Malta, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Austria, Słowenia, Słowacja, Rumunia, Finlandia i Cypr. Wszystkie wymienione kraje dołączą do rozwoju tych technologii i będą miały na to środki w ciągu najbliższych 2-3 lat.







W deklaracji możemy przeczytać, że kraje członkowskie zwierają siły, aby zapewnić suwerenność i konkurencyjność technologiczną Europy, a także naszą zdolność do sprostania kluczowym wyzwaniom środowiskowym i społecznym oraz nowym, pojawiającym się rynkom masowym, musimy wzmocnić zdolność Europy do opracowania następnej generacji procesorów i półprzewodników. Obejmuje to chipy i systemy wbudowane (zintegrowane), które oferują najlepszą wydajność w określonych zastosowaniach w wielu różnych sektorach, a także najnowocześniejszą produkcję, która stopniowo rozwija się w kierunku litografii 2 nm dla technologii produkcji procesorów.













Źródło: TechPowerUP