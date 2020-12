LG prezentuje pierwszy telewizor QNED Mini LED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Niemal 30000 miniaturowych diod LED, wyjątkowa maksymalna jasność oraz ultrawysoki kontrast sprawiają, że najnowszy produkt LG podnosi poprzeczkę w kategorii telewizorów LCD. Podczas wirtualnych targów CES 2021 firma LG Electronics zaprezentuje swój pierwszy telewizor QNED Mini LED – flagowy produkt z linii LCD Premium. Wprowadzając najnowszy model, LG czyni ogromny krok naprzód w dziedzinie jakości obrazu wyświetlanego przez matryce LCD. Dzięki zastosowaniu technologii kropek kwantowych i NanoCell wraz z diodami Mini LED jako źródła światła telewizor zapewnia jasność i kontrast znacznie przewyższające możliwości urządzeń z konwencjonalnymi matrycami LCD. Linia produktów na rok 2021 obejmuje 10 nowych modeli o rozdzielczości 4K lub 8K oraz szerokim wyborze przekątnych ekranu, nawet do 86 cali.







Telewizor OLED, wyposażony w matrycę z samoświecącymi pikselami, które umożliwiają niezależną regulację jasności każdego punktu ekranu, jest najdoskonalszym urządzeniem w ofercie LG. Jednak pojawienie się QNED Mini LED stanowi dla konsumentów atrakcyjną propozycję. Dzięki nowej konstrukcji panelu z zaawansowanym podświetleniem Mini LED firmy LG modele te wśród telewizorów z matrycami LCD zapewniają najwyższy poziom realistycznych wrażeń wzrokowych. Debiutująca na rynku linia wyróżnia się niezwykłą dokładnością odwzorowania kolorów. Po raz pierwszy jednocześnie zastosowano technologie kropek kwantowych oraz NanoCell. Zaawansowane podświetlenie LED pozwala też zwiększyć kontrast i uzyskać głębszą czerń. Sprawia to, że wyświetlany obraz jest wyjątkowo żywy i realistyczny. Co więcej, częstotliwość jego odświeżania, wynosząca do 120 Hz, pozwala na płynne i bardziej naturalne odwzorowanie ruchu.



Innowacyjne podświetlenie Mini LED firmy LG zawiera prawie 30 000 miniaturowych diod LED. Ich zastosowanie ogromnie podnosi poziom maksymalnej jasności, a w połączeniu z 2500 strefami wygaszania i zaawansowaną technologią lokalnego wygaszania pozwala na osiągnięcie kontrastu 1 000 000:11. W rezultacie uzyskujemy znakomitą jakość obrazu HDR o wyjątkowo dużym kontraście i głębokiej czerni, a także szeroką paletę barw i nadzwyczajną dokładność odwzorowania kolorów. Zadziwiająco realistyczny obraz przełamuje ograniczenia i niemalże przenosi się w przestrzeń użytkownika ekranu. W ten sposób telewizor LG QNED Mini LED ustanawia nowy standard w kategorii LCD.



Flagowy 86-calowy telewizor QNED 8K będzie prezentowany od 11 stycznia na wirtualnym stoisku firmy LG podczas targów CES 2021.













Źródło: Info Prasowe / LG