GIGABYTE AORUS C700 Full-Tower

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wygląda na to, że po zachłystnięciu się rynku małymi obudowami, wraca moda na konstrukcje typu Full-Tower. Coraz więcej producentów wprowadza lub odświeża swoją ofertę dużych "ubranek" dla komputerów, w tym firma Gigabyte, która do serii AORUS dołączyła dość mocno przeszklony model C700. Konstrukcja ta o wymiarach 714 mm x 301 mm x 671 mm (HxWxD), zmieści w sobie płyty w standardzie E-ATX (i mniejsze), coolery do wysokości 19.8 cm, karty graficzne o długości do 49 cm oraz radiatory wodnego chłodzenia 240 mm x 120 mm / 420 mm x 140 mm. O seryjną wymianę powietrza zadbają trzy frontowe wentylatory 140 mm oraz dwa tylne 120 mm. Niestety, Gigabyte nie podało jeszcze ceny modelu AORUS C700.



























Źródło: TechPowerUP