Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeśli szukasz nowego wentylatora dla swojego coolera lub kilku dla obudowy, to Thermaltake wprowadza do swojej oferty model TOUGHFAN 12 Turbo. Jego turbina może maksymalnie osiągnąć 2500 obrotów na minutę, ale sterowanie PWM dostosuje je do potrzeb twojego komputera. Silikonowe narożniki (coś w stylu produktów Noctua), przeciwdziałają przenoszeniu wibracji na elementy PeCeta, a specjalna konstrukcja wirnika wytwarza silny strumień powietrza, mogący w teście podnieść słup wody na wysokość 3.78 mm, natomiast wartość CFM wynosi 72.69. Długą i bezawaryjną pracę ma zapewnić hydrauliczne łożyskowanie (olej). Dystrybucja wentylatora Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo rusza dzisiaj, a jego ceny uzależnione będą od rynku lokalnego.









Źródło: TechPowerUP