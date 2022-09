EUTELSAT KONNECT VHTS pomyślnie wyniesiony na orbitę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Satelita komunikacyjny EUTELSAT KONNECT VHTS zbudowany przez Thales Alenia Space, spółkę joint venture Thales (67%) i Leonardo (33%) został przetransportowany przez składająca się z 5 różnych silników rakietę Ariane. Obiekt został wystrzelony w przestrzeń kosmiczną na terenie centrum kosmicznego w Kourou, w Gujanie Francuskiej. EUTELSAT KONNECT VHTS to satelita o ogromnej przepustowości, który został zbudowany przez międzynarodowego operatora Eutelsat. Olbrzymia moc obliczeniowa pozwoli na uzyskanie szerokopasmowej i mobilnej łączności na obszarze całej Europy, Afryki Północnej oraz na Bliskim Wschodzie. Satelita nadaje w paśmie Ka z przepustowością wynoszącą 500 Gbps co sprawia, że jest największym i najbardziej pojemnym geostacjonarnym satelitą, który kiedykolwiek został zbudowany w Europie.







Obiekt został wyposażony w najpotężniejszy pokładowy procesor cyfrowy, jaki dotychczas umieszczono na orbicie. Zaawansowany technologicznie układ umożliwia elastyczność w przydzielaniu pojemności i optymalne wykorzystanie widma.



EUTELSAT KONNECT VHTS to satelita o parametrach, które robią wrażenie. Ma 9 metrów wysokości, czyli tyle co trzypiętrowy budynek. Rozpiętość jego skrzydeł wynosi ponad 45 metrów, a waga startowa to 6,4 tony metrycznej. Trwałość konstrukcji zapewnia mu żywotność zaplanowaną na ponad 15 lat. Satelita powstał w oparciu o w pełni elektryczną platformę Spacebus NEO firmy Thales Alenia Space, a projektowany był we współpracy z francuską i europejską agencją kosmiczną CNES i ESA.



Satelita nowej generacji ma pojemność siedem razy większą niż jego poprzednik satelita EUTELSAT KONNECT wystrzelony w 2020 roku. Dzięki swoim parametrom i mocy ma szansę zniwelować wykluczenie cyfrowe, jakiego doświadcza Europa, zwłaszcza w bardziej odizolowanych regionach i zapewnić bardzo szybki dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom kontynentu. Usługi HTS będą dostępne na ziemi, w powietrzu i na morzu, w dowolnym miejscu i czasie na obszarze objętym zasięgiem, a ich wydajność będzie porównywalna z usługami dostarczanymi za pomocą światłowodów.













Źródło: Info Prasowe / Thales