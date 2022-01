EVGA RTX 3090 Ti Kingpin coraz bliżej...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

EVGA już jakiś czas temu informowała nad pracami przy karcie graficznej RTX 3090 Ti Kingpin. Teraz jeden z jej twórców podzielił się na forum informacją, że EVGA RTX 3090 Ti jest na ostatnim etapie rozwoju. Nowe informacje sugerują, że to graficzne monstrum wymagałby zasilania podwójnym, 12-pinowym złączem nowej generacji PCIe Gen 5.0, wyposażonym w 12 standardowych pinów i 4 opcjonalne ścieżki danych. Będzie ono prawdopodobnie w pełni kompatybilne z istniejącym już 12-pinowym złączem NVIDIA (Molex Microfit 3.0). Dzięki temu rozwiązaniu, karta może teoretycznie otrzymać do 1275 W mocy, co jest ogromnym ulepszeniem w porównaniu do standardowej konfiguracji 3x 8-pinowa (maksymalnie 525 W). Ale bez strachu... EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN ma zadowolić się maksymalnie mocą "zaledwie" 975 W. W sieci nieoficjalnie mówi się o cenie tego generatora na poziomie około 2000 USD, a później to już tylko rachunki za prąd...























Źródło: VideoCardz