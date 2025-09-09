Ecovacs Deebot X11 - Jeszcze mocniejszy, sprytniejszy i dokładniejszy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy Deebot X11 to flagowy robot sprzątająco-mopujący od doświadczonego producenta Ecovacs, zaprojektowany do długiej, nieprzerwanej pracy i dokładnego czyszczenia krawędzi oraz narożników. Najważniejsze innowacje w tym modelu to: technologia PowerBoost (ciągłość sprzątania nawet bardzo dużych powierzchni), Ozmo Roller 2.0 z TruEdge 3.0 (szorowanie i dopracowane czyszczenie przy listwach), Blast (wysoki przepływ powietrza i siła ssania), OmniCyclone (pierwsza bezworkowa stacja ładowania OMNI) oraz Agent YIKO (asystent głosowy z AI).







Najważniejsze technologie i atutu modelu Deebot X11:

- PowerBoost - sprzątanie bez przerw. W trakcie rutynowego płukania mopa robot wykorzystuję ten czas na szybkie doładowanie o prędkości ok. 6 proc. energii w ok. 3 minuty. W dodatku samooptymalizujący algorytm zarządza zużyciem baterii, by zakończyć sprzątanie możliwie jak największej powierzchni (domyślnie całego domu) w jednym cyklu. W trybie Adaptive Charging urządzenie może posprzątać nawet do 1000 mkw. bez potrzeby osobistej ingerencji użytkownika.

- Ozmo Roller 2.0 z technologią TruEdge 3.0 - to mocne szorowanie i stuprocentowe pokrycie powierzchni przy krawędziach. Zapewnia 16-krotnie wyższy nacisk mopowania (3800 Pa) niż tradycyjne systemy. Wałek mopujący z gęstego nylonu pracuje z prędkością 200 obr./min, z ciągłym dozowaniem wody i kompatybilnym roztworem Double-Effect Clean Solutions. System TruEdge 3.0 (rolka na „poduszce powietrznej” z wysuwem 1.5 cm) pozwala prowadzić głowicę wzdłuż listew, zapewniając pełne pokrycie czyszczenia krawędzi i narożników.

- AI Stain Detection 2.0 - rozpoznaje rodzaj, rozmiar i uporczywość zabrudzeń, a w związku z tym automatycznie uruchamia Deep Re-mop Mode (tryb głębokiego czyszczenia) przy wyjątkowo trudnych plamach.

- Blast – przepływ powietrza i ssanie klasy premium. Wentylator o mocy 100 W i bateria o pojemności 6400 mAh generują 18 l/s przepływu powietrza i 19500 Pa siły ssania. Efekty? Do 140 proc. skuteczniejsze zbieranie drobnego pyłu, 262 proc. lepsze wsysanie sierści z dywanu i 100 proc. skuteczności przy dużych cząstkach.

- ZeroTangle 3.0 – koniec z owijającymi się włosami. Zestaw ARClean Side Brush + Cyclone-Directed Roller Brush ogranicza plątanie się włosia i utrzymuje stałą skuteczność odkurzania.

- OmniCyclone – pierwsza w branży, prawdziwie bezworkowa stacja OMNI. PureCyclone 2.0 Auto-Empty eliminuje potrzebę stosowania worków, co przekłada się w praktyce na oszczędność nawet 25 worków w ciągu 5 lat. Pojemnik na kurz 1.6 l wystarcza do około 48 dni użytkowania, a dwustopniowa separacja cyklonowa ogranicza spadek mocy do ok. 1 proc. nawet po intensywnej eksploatacji.

- Stacja pierze wałek gorącą wodą o temperaturze 75°C - automatycznie dobiera roztwór (zwykły / heavy-duty), a następnie suszy gorącym powietrzem o temperaturze 63°C do stanu pełnej suchości. Zajmuje to zwykle do dwóch godzin (wałek obraca się w trakcie suszenia). Wszystko to gwarantuje realnie bezdotykową obsługę - czysto i higienicznie, bez konieczności brudzenia sobie rąk.

- Agent YIKO – asystent głosowy z AI. Nie wolno zapomnieć o takich atutach robota: głosowe prowadzenie przez jego konfigurację, autonomiczne mapowanie i rozpoznawanie typów podłóg, proaktywne rekomendacje planów sprzątania na bazie układu mieszkania i zwyczajów domowników oraz głosowe wskazówki serwisowe w razie problemów.

- Nawigacja i mobilność - TruePass Adaptive 4 Wheel Drive pokonuje pojedyncze progi o wysokości do 2,4 cm i rożne przeszkody o wysokości do 4 cm, bez „zawieszania się” podwoziem na przeszkodach. Natomiast rozwiązanie AIVI 3D 3.0 Omni-Approach precyzyjnie rozpoznaje obiekty i dynamicznie planuje trasę, utrzymując skuteczność sprzątania przy krawędziach i bezpieczeństwo w otoczeniu dzieci oraz zwierząt.



Cena i dostępność

Najnowszy, flagowy robot sprzątająco-mopujący Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone znajduje się już w sprzedaży, a jego katalogowa cena wynosi 5199 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA