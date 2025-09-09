INNO3D RTX 50 z Borderlands 4 w zestawie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Planujesz wymianę karty graficznej na model GeForce RTX 50? Warto to zrobić właśnie teraz, bo ruszyła nowa akcja promocyjna, która dodatkowo uatrakcyjnia zakup. Od 18 sierpnia trwa promocja, w ramach której przy zakupie wybranych kart graficznych INNO3D GeForce RTX 50 otrzymasz bezpłatnie grę Borderlands 4. Akcja obejmuje modele GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti oraz RTX 5070 i potrwa do 22 września 2025 roku. Po dokonaniu zakupu wystarczy poczekać na wiadomość e-mail z kodem do odbioru gry, który należy wykorzystać najpóźniej do 22 października 2025 roku.







Czas na powrót do świata pełnego akcji i totalnej rozwałki! Borderlands 4 to kolejna część legendarnej serii, w której jako Vault Hunter uzyskasz dostęp do zupełnie nowego arsenału broni oraz niszczycielskich umiejętności akcji. Stań się siłą nie do powstrzymania i pokaż wrogom, kto tu rządzi! Borderlands 4 doskonale pokazuje, na co stać karty graficzne GeForce RTX 50. Gra wykorzystuje szereg nowych technologii graficznych, w tym Path Tracing, który odpowiada za realistyczne efekty świetlne, a także DLSS 4 z Multi Frame Generation, zapewniający maksymalną płynność rozgrywki.



Razem z grą gracze otrzymują pakiet Gilded Glory Pack, w którego skład wchodzą skórki: Vault Hunter Skin, Weapon Skin oraz ECHO-4 Drone Skin. Dzięki temu przygodę w Borderlands 4 można rozpocząć od razu w wyjątkowym stylu.





















źródło: Info Prasowe - Entrymedia