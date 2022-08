Ecovacs prezentuje roboty sprzątająco-mopujące Deebot T10 i T10 Turbo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Rodzina robotów odkurzających i mopujących marki Ecovacs, powiększyła się o modele Deebot T10 i T10 Turbo. Wyróżniają się rozwiniętą technologią sztucznej inteligencji AIVI 3.0 z szybszym procesorem, wbudowaną kamerą, obsługą autorskiego asystenta głosowego YIKO oraz czterostopniowym systemem czyszczenia. Przekłada się to na szybsze wykrywanie przeszkód i jeszcze skuteczniejsze czyszczenie podłóg. Model T10 Turbo zwraca na siebie uwagę również systemem mopowania OZMO Turbo za pomocą dwóch obrotowych mopów. Wraz z rodziną Deebot T10, producent Ecovacs po raz pierwszy wprowadza swoją autorską technologię AIVI 3.0 AI jako standard inteligentnego czyszczenia podłóg we wszystkich swoich obecnych na rynku modelach.







Dzięki bardziej wydajnemu procesorowi Horizon Sunrise 3, zintegrowana AI jest 16 razy (!) bardziej wydajna niż jej poprzedniczka. Co więcej, szybkość rozpoznawania pojedynczych obrazów jest nawet 20-krotnie większa! Dzięki tym udoskonaleniom rodzina Deebot T10 może jeszcze łatwiej wykrywać i unikać przeszkód, zwierząt i domowników. Sprawdźmy szczegółowo, co ma do zaoferowania.



Mocno podrasowane możliwości

Ulepszona sztuczna inteligencja jest teraz w stanie określić do 18 rodzajów przeszkód, mebli i materiałów podłogowych. Opisywane modele robotów mogą się też pochwalić certyfikatami TÜV Rheinland (cenionej na rynku międzynarodowym firmy, zajmującej się usługami technicznymi) w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa oprogramowania oraz sprzętu. Wbudowana kamera Starlight HD zapewnia optymalną nawigację nawet w kiepskich warunkach oświetleniowych. Poprzez kamerę Deebot T10 ma możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu każda część domu może być na bieżąco obserwowana za pośrednictwem połączenia wideo i czatu głosowego.



Z kolei rewolucyjny asystent głosowy YIKO to pierwszy w branży zintegrowany interaktywny asystent języka naturalnego dla robotów domowych (obsługuje wiele języków, a polski pojawi się w najbliższych aktualizacjach). Gwarantuje on porozumienie w języku naturalnym bez żadnych zakłóceń, wykorzystując różne technologie interakcji głosowej, oparte na sztucznej inteligencji (w tym Google’s Speech Semantics). Tak oto jest w stanie poprawić precyzję i czas reakcji oraz zapewnić użytkownikom bezprecedensowe interaktywne doświadczenie w języku naturalnym. Użytkownicy mogą włączać roboty z rodziny Deebot 10 i wydawać im dyspozycje za pomocą swojego głosu. Poprzez trzy dobrze rozmieszczone mikrofony, w zasięgu użytkownika leży aktywowanie urządzenia zwykłym zwrotem: "OK YIKO".



Precyzja w każdym calu

Na tym jednak nie koniec, bo roboty Deebot T10 i T10 Turbo oferują czterostopniowy system czyszczenia. Na czym to polega w praktyce? Dwie boczne szczotki błyskawicznie zbierają kurz z podłogi i pokrywają każdy centymetr domu, podczas gdy elastyczna szczotka główna dostosowuje się do faktury podłogi, nie uszkadzając jej. Ogólna konstrukcja odkurzacza robota pozwala mu szybko i łatwo dostosować się do różnych rodzajów podłóg w celu głębokiego czyszczenia. Moc ssania 3000 paskali sprawia, że roboty są jeszcze skuteczniejsze, nawet na dywanach.



Deebot T10 za sprawą systemu OZMO Pro 3.0 optymalizuje czyszczenie na mokro dzięki wibrującej nakładce mopującej. Natomiast Deebot T10 Turbo wykorzystuje system mopów obrotowych OZMO Turbo z dwoma mopami obrotowymi. Wynik prędkości na poziomie 180 obrotów na minutę, nacisk w dół do 6 N i funkcja automatycznego czyszczenia mopa sprawiają, że ten model zapewnia nowy poziom higieny oraz łatwości obsługi. Warto wspomnieć, że robota Deebot T10 Turbo wyposażono w kompaktową stację czyszczącą. Konstrukcja oddziela czystą i brudną wodę, aby uniknąć zanieczyszczenia. W stacji czyszczącej dwa mopy są czyszczone w miejscu, przypominającym deskę do mycia, a następnie suszone na gorąco i przygotowywane do ponownego użycia. W ten sposób robot zapobiega powstawaniu przykrego odoru i namnażaniu się bakterii.



W czterolitrowym zbiorniku mieści się wystarczająca ilość czystej wody, aby zmopować powierzchnię o powierzchni nawet do 400 mkw. Robot poradzi więc sobie ze sprzątaniem większości domów. Oczywiście w każdym przypadku swoim planami sprzątania można zarządzać zgodnie z potrzebami na zmodernizowanej mapie 2D i 3D w aplikacji Ecovacs Home App.



Roboty Ecovacs są już dostępne na polskim rynku w promocyjnej cenie detalicznej 2999 PLN (model Deebot T10) i 4499 PLN (wersja Deebot T10 Turbo).





























Źródło: Info Prasowe / HAMA