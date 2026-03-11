Elgato - natywne efekty Voicemod do Wave Link i Stream Deck

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato, marka CORSAIR, ogłosiła dziś znaczące rozszerzenie współpracy z Voicemod, integrując ich kreatywne narzędzia głosowe i audio bezpośrednio z platformami Elgato. Gracze mogą teraz stosować profesjonalne zmieniacze głosu do swojego mikrofonu w Wave Link jako efekty VST, bez konieczności uruchamiania aplikacji Voicemod. Twórcy mogą natomiast instalować pełne soundboardy w Stream Deck i kierować je do dowolnego miksu audio w Wave Link — który jest teraz bezpłatny i może być używany z każdym mikrofonem lub interfejsem. Oba rozwiązania są dostępne od dziś w Elgato Marketplace.







Zmieniacze głosu w Wave Link

Gracze mogą teraz przeglądać bezpłatne i premium zmieniacze głosu Voicemod bezpośrednio w Marketplace. Dostępne głosy obejmują komunikację wojskową, postacie z anime oraz ziejące ogniem smoki, a kolejne będą dodawane z czasem. Instalują się bezpośrednio w Wave Link w kilku kliknięciach i mogą być stosowane do dowolnego mikrofonu w grach lub czacie głosowym. Każdy z nich posiada spersonalizowany interfejs tematyczny, który sprawia, że regulacja jest intuicyjna i immersyjna.



Integracja ta eliminuje konieczność przekierowywania dźwięku przez wiele aplikacji. Wcześniej użytkownicy przesyłali dźwięk z mikrofonu przez Voicemod, następnie przez Wave Link, a potem do aplikacji takich jak Discord czy OBS Studio. Teraz zmieniacze głosu działają natywnie w Wave Link jako efekty VST, co sprawia, że cały proces jest szybszy i bardziej niezawodny. Efekty te można również stosować do dowolnego kanału audio — nie tylko do mikrofonów — umożliwiając modyfikowanie przychodzącego czatu głosowego lub innych źródeł dźwięku. Gracze mogą personalizować to, jak brzmią i co słyszą, w czasie rzeczywistym, bez przerywania immersji. Dzięki najnowszemu sprzętowi Wave gracze mogą stosować zmieniacze głosu bezpośrednio do mikrofonu i używać ich w aplikacjach takich jak Discord — bez potrzeby korzystania z urządzeń wirtualnych. Mogą także monitorować swój głos z zastosowanymi efektami przy ultraniskim opóźnieniu, co umożliwia Wave FX Processor.



Soundboardy w Stream Deck

Użytkownicy Stream Deck mogą teraz kupować pełne soundboardy Voicemod bezpośrednio w Marketplace. Każdy zawiera memy i klipy dźwiękowe, a tematyka obejmuje fantasy oraz gry FPS. Instalują się bezpośrednio w Stream Deck jako gotowe do użycia profile — bez ręcznej konfiguracji i bez konieczności korzystania z aplikacji Voicemod. Obecnie soundboardy są zoptymalizowane pod kątem 15-przyciskowych układów Stream Deck, a dodatkowe motywy i obsługa kolejnych urządzeń będą wprowadzane stopniowo.



Dzięki Wave Link twórcy mogą precyzyjnie kontrolować, kto i w jaki sposób słyszy ich soundboardy. Zamiast odtwarzania wszędzie jednocześnie, soundboardy można kierować do określonych miejsc docelowych — streamu, czatu głosowego lub słuchawek — z niezależną regulacją głośności dla każdego z nich. Ta elastyczność jest teraz dostępna dla wszystkich: Wave Link jest bezpłatny i może być używany z dowolnym mikrofonem lub interfejsem. Stream Deck i Wave Link wspólnie przekształcają soundboardy w świadome narzędzia kreatywne, zamiast chaotycznych elementów rozpraszających uwagę.



Dostępność

Zmieniacze głosu i soundboardy są teraz dostępne zarówno w systemie Windows, jak i macOS. Z okazji premiery Voicemod oferuje przez ograniczony czas 30% zniżki na wszystkie zmieniacze głosu. Gracze i twórcy mogą zapoznać się z pełną kolekcją na marketplace.elgato.com.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR