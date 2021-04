Elgato Cam Link Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato zaprezentowało urządzenie Cam Link Pro, czyli wszechstronną kartę PCIe do nagrywania z mikserem wideo. Premierowe urządzenie jest wyposażone w cztery wejścia HDMI umożliwiające streaming lub nagrywanie wideo z jakością 4K lub 1080p60 Full HD z lustrzanek cyfrowych, laptopów, tabletów i wszelkich innych źródeł czystego sygnału HDMI. Cam Link Pro ułatwi produkcję twórcom materiałów cyfrowych i profesjonalistom wchodzącym w interakcję z odbiorcami online, umożliwiając prowadzenie transmisji, telekonferencji czy nauczania na żywo, a także łatwiejszy montaż materiałów.







Przy użyciu Cam Link Pro można podłączyć do czterech kamer o bardzo zaawansowanym poziomie technicznym, w tym lustrzanki cyfrowe, kamery wideo i kamery sportowe. Co więcej, istnieje szansa dodania multimediów z innych podłączonych źródeł HDMI, takich jak laptopy czy tablety. Dzięki czterem wejściom HDMI w Cam Link Pro oraz wbudowanej technologii Multiview można tworzyć zaawansowane materiały z wykorzystaniem nawet do kilku urządzeń z HDMI jednocześnie. Co więcej, oprogramowanie Elgato 4K Capture Utility umożliwia stosowanie różnych intuicyjnych układów widoków Multiview – obraz w obrazie czy jeden obok drugiego – które można przełączać za pomocą pojedynczego kliknięcia na bieżąco podczas transmisji i prezentacji.



Cam Link Pro rejestruje sygnał wideo z niskim poziomem opóźnień i w jakości do 4K z 30 klatkami/s lub bardziej standardowym 1080p z 60 klatkami/s. Dzięki obsłudze różnych aplikacji do produkcji na żywo i telekonferencji, w tym m.in. OBS Studio, vMIX, Zoom, Slack i Microsoft Teams, premierowy produkt Elgato umożliwia rozszerzenie standardowych funkcji wideokonferencyjnych o trzy dodatkowe kamery podczas rozmów wideo czy zajęć online. W zależności od używanego sprzętu twórcy mogą rejestrować obraz kamerami pod różnymi kątami oraz stosować odmienne obiektywy do nagrywania ujęć szerokokątnych, bocznych lub w zbliżeniu. Wyższy poziom produkcji zapewniają też imponujące efekty, takie jak np. bokeh, często wykorzystywany w profesjonalnej fotografii.



Cam Link Pro posiada pełną integrację z urządzeniami z rodziny Elgato Stream Deck, które umożliwiają niezwykle szybki i bezpośredni dostęp do różnych funkcji nowego Cam Linka. Jednym naciśnięciem klawisza można przełączać kamery i układy widoków Multiview, aby bezproblemowo sterować sygnałem emitowanym na żywo przez kamery. Niezależnie od zastosowań, takich jak streaming, nauczanie wirtualne, telekonferencje czy tradycyjne tworzenie materiałów wideo, Cam Link Pro umożliwia wyjątkowo łatwą rejestrację obrazu z kilku kamer pod różnymi kątami i źródeł HDMI jednocześnie oraz profesjonalną produkcję w domowym zaciszu czy biurze.



Elgato Cam Link Pro jest już dostępny w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. Sugerowana cena zakupu produktu w handlu detalicznym w Europie to 349.99 Euro. Cam Link Pro jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firm CORSAIR oraz Elgato.



































Źródło: Info Prasowe / Corsair