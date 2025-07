Elgato Facecam 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato (marka CORSAIR, ogłosiła dziś premierę Facecam 4K, najnowszego modelu w swojej linii kamer internetowych. Wyposażona w solidny sensor oraz zaawansowany procesor obrazu, Facecam 4K rejestruje materiał Ultra HD w 60 klatkach na sekundę — to dwukrotnie więcej niż większość konkurencyjnych kamer. W zestawie znajduje się oprogramowanie Camera Hub, w którym twórcy mogą dostroić obraz przy pomocy kontroli w stylu DSLR i pakietu efektów kinowych, takich jak LUT. Facecam 4K jest również pierwszą kamerą internetową obsługującą filtry obiektywu podobne do tych stosowanych w fotografii i filmie, co znacząco poszerza możliwości kreatywne. Dzięki rezultatom dorównującym wielu profesjonalnym kamerom Facecam 4K dowodzi, że znakomite wideo nie wymaga już skomplikowanego zaplecza sprzętowego.







Nie każda 4K jest taka sama

We wnętrzu Facecam 4K światło przechodzi przez łańcuch komponentów klasy profesjonalnej i w kilka milisekund zamienia się w dopracowany obraz wideo. Najpierw trafia do obiektywu Prime Lens, zaprojektowanego tak, by utrzymywać ostrość do 1,2 m przy polu widzenia 90°. Następnie jest rejestrowane przez sensor SONY STARVIS 2 1/1.8", który przekształca je w sygnał elektryczny o wyjątkowej szczegółowości i wiernym odwzorowaniu kolorów. Nowoczesny procesor obrazu odpowiada za kodowanie, redukcję szumów i obróbkę danych, tworząc w pełni wygładzony materiał. Całość trafia do komputera bez kompresji, co zachowuje każdy detal i minimalizuje opóźnienia. Dzięki utrzymaniu najwyższej jakości na każdym etapie Facecam 4K dostarcza realistyczny obraz w dowolnej skali — zarówno po przybliżeniu, jak i na dużych ekranach TV.



Więcej niż sam sprzęt

Aplikacja Camera Hub podnosi Facecam 4K z poziomu znakomitego do wyjątkowego, umożliwiając uzyskanie wyglądu rodem z DSLR. Dzięki ręcznym ustawieniom ISO oraz czasu otwarcia migawki użytkownik precyzyjnie kontroluje ekspozycję, jak w profesjonalnym aparacie. Sterowanie PTZ pozwala płynnie panoramować i pochylać kadr, a następnie cyfrowo przybliżać obraz, zachowując jego ostrość. Wbudowane LUT usprawniają profesjonalną gradację kolorów dzięki starannie dobranym presetom i stale rosnącej bibliotece w Elgato Marketplace. Posiadacze kart NVIDIA RTX mogą dodać realistyczne rozmycie tła, uzyskując charakterystyczną dla DSLR małą głębię ostrości.



Filtry trafiają do kamer internetowych

Filtry obiektywu są nieodłącznym narzędziem filmu i fotografii od ponad stulecia. Facecam 4K wprowadza je do świata kamer internetowych, obsługując filtry 49 mm. Po raz pierwszy można dodać kinowe efekty dyfuzji czy starburst, a także ograniczyć odblaski na okularach za pomocą filtrów CPL. Od smug świetlnych po ekstremalne zbliżenia — filtry otwierają twórcom wachlarz możliwości wcześniej zarezerwowanych dla aparatów profesjonalnych. Z okazji premiery Elgato dołącza bezpłatny filtr CPL do każdego zamówienia Facecam 4K złożonego w sklepie internetowym; można też użyć dowolnego filtra 49 mm będącego już w posiadaniu lub zakupionego osobno.



Dostępność

Facecam 4K można zamawiać od dziś na stronie elgato.com oraz u autoryzowanych sprzedawców w globalnej sieci CORSAIR.































źródło: Info Prasowe / CORSAIR