Epson SureColor SC-F300 A3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Epson przedstawia SureColor SC-F300, nową drukarkę sublimacyjną A3 stworzoną z myślą o małych firmach i usługodawcach zajmujących się personalizacją. Urządzenie pozwala uzyskać wydruki profesjonalnej jakości przy zachowaniu kompaktowych wymiarów i prostego sposobu obsługi. SC-F300 ma ułatwić użytkownikom poszerzanie oferty produktowej i przejście od zastosowań w formacie A4 do produkcji w formacie A3. Pozwala to m.in. na wykonywanie większych nadruków na odzieży oraz personalizację szerszej gamy produktów. Urządzenie zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze – wyposażono je w kolorowy panel dotykowy o przekątnej 2,7 cala oraz elastyczny system podawania arkuszy z przedniej i tylnej kasety.







Dla większej wygody podczas codziennej pracy SC-F300 wykorzystuje system stałego zasilania atramentem CISS, ograniczający częstotliwość jego uzupełniania. Urządzenie obsługuje również drukowanie z urządzeń mobilnych, w tym technologie AirPrint i Mopria. SC-F300 jest także częścią podejścia Epson określanego jako „genuine solution”, obejmującego oryginalne atramenty, sterownik, nośniki, gwarancję oraz wsparcie techniczne. Kompletny ekosystem ma ułatwiać użytkownikom osiąganie powtarzalnych rezultatów podczas codziennej produkcji.



Najważniejsze parametry SureColor SC-F300

- Format druku: sublimacyjny druk arkuszowy A3

- Interfejs użytkownika: kolorowy panel dotykowy 2.7 cala

- Podawanie papieru: przednia kaseta A4 na 150 arkuszy oraz tylna kaseta na maks. 15 arkuszy w formacie do A3

- System atramentowy: zbiorniki CISS, atrament sublimacyjny

- Łączność: Wi-Fi / Wi-Fi Direct, Ethernet, USB

- Drukowanie mobilne: obsługa AirPrint

- Gwarancja: standardowo 1 rok

















źródło: Info Prasowe - Epson