Epson prezentuje nowe drukarki z serii SC-P

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po sukcesie nagrodzonej przez TIPA drukarki SC-P5300, Epson rozszerza linię profesjonalnych urządzeń fotograficznych o dwa nowe modele – 24-calowy SureColor SC-P7300 oraz 44-calowy SC-P9300. Urządzenia zaprojektowano z myślą o potrzebach fotografów, grafików, twórców sztuki, specjalistów od proofingu oraz producentów oznakowań. Obie drukarki bazują na uznanej technologii Epson PrecisionCore z głowicą drukującą Micro TFP o szerokości 2.64 cala, zapewniając wyjątkową jakość obrazu przy dużej prędkości drukowania. W połączeniu z 10-kolorowym zestawem atramentów UltraChrome PRO10 – wzbogaconym o nowy, fioletowy atrament – urządzenia oferują jeszcze szerszą gamę barw oraz pogłębioną, bardziej nasyconą czerń dzięki technologii Black Enhance Overcoat.







Profesjonalna jakość, intuicyjna obsługa i większa niezawodność

Nowe modele są nie tylko precyzyjne, ale również zaprojektowane z myślą o komforcie pracy. 4.3-calowy, dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości ułatwia obsługę urządzenia, a nowa, pyłoszczelna obudowa chroni wnętrze przed zanieczyszczeniami, co minimalizuje ryzyko awarii. Dzięki takim udoskonaleniom jak beztrzpieniowy adapter rolki, udoskonalony przedni system konserwacji czy nowy Epson Media Installer do zarządzania profilami ICC, drukarki są bardziej ergonomiczne i gotowe do pracy w wymagających środowiskach produkcyjnych.



Warto też podkreślić wszechstronność nowych modeli: obsługują różnorodne nośniki – od błyszczących i matowych papierów fotograficznych po sztywne kartony o grubości do 1,5 mm. Użytkownicy mogą łatwo zintegrować urządzenia z istniejącym środowiskiem pracy dzięki szybkim interfejsom USB i Gigabit Ethernet, a pełna kompatybilność z oprogramowaniem RIP – zarówno Epson Edge Print PRO, jak i rozwiązaniami firm trzecich – pozwala dostosować drukarki do indywidualnych potrzeb. Z myślą o zarządzaniu produkcją na większą skalę Epson wprowadza również obsługę platformy Epson Cloud Solution PORT, która umożliwia zdalne monitorowanie statusu pracy, zużycia materiałów, kosztów oraz efektywności operacyjnej – co pozwala znacząco zwiększyć kontrolę nad procesem druku i zoptymalizować budżet.



Nowe modele będą dostępne od początku sierpnia 2025, a ich oficjalna prezentacja odbędzie się podczas targów FESPA w Berlinie w dniach 6–9 maja. Więcej informacji można znaleźć na stronie Epson.pl oraz u autoryzowanych partnerów handlowych.

















źródło: Info Prasowe - Epson