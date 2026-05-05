Epson uruchamia cashback na projektory

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nadchodzące Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to czas, w którym emocje kibiców sięgają zenitu. Epson wykorzystuje tę sportową energię, uruchamiając nową edycję promocji cashback na projektory do kina domowego. Akcja obejmuje wybrane modele i pozwala odzyskać nawet do 2110 zł, zamieniając zakup w inwestycję w wielkoformatowe emocje. Promocja trwa od 1 maja do 31 lipca 2026 roku i dotyczy urządzeń kupionych u autoryzowanych partnerów na terenie Polski. Wystarczy zarejestrować zakup online, aby otrzymać zwrot środków przelewem bankowym. Szczegółowe zasady, regulamin promocji oraz pełna lista partnerów dostępne są na stronie akcji.







Tegoroczna oferta obejmuje aktualne modele projektorów Epson, zaprojektowane zarówno z myślą o codziennej rozrywce, jak i o najbardziej wymagających użytkownikach. W promocji znalazły się m.in. kompaktowe urządzenia z serii Lifestudio, takie jak EF-61W, EF-62B, EF-62N czy EF-72, a także modele do większych przestrzeni, w tym EB-FH08, EB-FH18 i EB-W55. Najwyższe zwroty przewidziano dla zaawansowanych projektorów laserowych EH-LS670 oraz flagowych EH-LS970, które zapewniają kinową skalę obrazu i imponującą jasność.



Technologia 3LCD, rozwijana przez Epson, odpowiada za realistyczne odwzorowanie barw i wysoką jasność, dzięki czemu transmisje sportowe zachowują dynamikę i szczegółowość nawet w jasnych pomieszczeniach. To szczególnie istotne w przypadku wydarzeń takich jak mundial, gdzie każdy detal – od ruchu piłki po reakcje trybun – buduje pełnię doświadczenia. Projektor pozwala przenieść ten klimat na ścianę o przekątnej liczonej w setkach cali, bez konieczności zaciemniania pomieszczenia.



Szczególną zaletą projektorów z serii Lifestudio, wyposażone we wbudowany system dźwiękowy od Bose, który zamienia je w samowystarczalne multimedialne centrum rozrywki. Realistyczny, przestrzenny dźwięk potęguje emocje transmisji sportowych, oddając atmosferę stadionu, ale sprawdza się także podczas słuchania muzyki, oglądania filmów czy zanurzenia się w świecie gier.



Mniejsze z tej rodziny to nie tylko sprzęt do salonu. Dzięki kompaktowym rozmiarom i łatwości konfiguracji mogą stać się mobilnym towarzyszem wakacyjnych wyjazdów – od spontanicznych seansów pod namiotem po projekcje na ścianie domku letniskowego. Niezależnie od tego, czy na ekranie pojawi się mecz mundialowy, czy ulubiony film, projektor daje swobodę tworzenia kina w dowolnym miejscu.



Oprócz walorów wizualnych projektory Epson oferują również praktyczne korzyści. Dłuższa żywotność źródeł światła, energooszczędność i brak konieczności częstej konserwacji przekładają się na realne oszczędności w dłuższej perspektywie. Intuicyjna obsługa sprawia natomiast, że konfiguracja urządzenia nie wymaga specjalistycznej wiedzy – wystarczy chwila, by rozpocząć seans.











źródło: Info Prasowe - Epson