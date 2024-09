Escape Speakers - Głośniki Bezprzewodowe klasy Hi-Fi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na naszym rynku właśnie pojawiła się niezwykle ciekawa marka z Belgii, oferująca unikalne głośniki bezprzewodowe. Są to produkty o tyle interesujące, że oprócz znakomitego wyglądu posiadają też zaawansowaną konstrukcję i promieniują dźwięk dookólnie w jakości Hi-Fi. Dzięki temu potrafią zaoferować unikalne wrażenia z obcowania z muzyką. Ponadto zarówno większy model P9, jak i mniejszy P6 – posiadają też zintegrowane subwoofery, przez co sprawdzą się praktycznie w każdej muzyce. Warto też pokreślić, że Escape Speakers z niezwykłą pieczołowitością podchodzi do kwestii związanych z wykonaniem oraz dbałością o detale. Dlatego też są to głośniki dopracowane w każdym calu, które będą świetną propozycją dla wszystkich szukających świetnie wyglądających i designerskich głośników oferujących wygodę bezprzewodowego działania dodatkowo wspartą dedykowaną aplikacją producenta.







Zaawansowana konstrukcja z brzmieniem 360°

Model Escape Speakers P9 zaoferuje nam znakomite brzmienie dzięki przemyślanemu połączeniu kilku istotnych dla jakości dźwięku elementów. Przede wszystkim mamy tutaj dwa procesory DSP na pokładzie, które dbają o to, aby sygnał dochodzący do wzmacniacza był najwyższej jakości. Sam zaś wzmacniacz to konstrukcja o wysokiej skuteczności energetycznej, ale też posiadająca znakomitą barwę oraz świetnie działająca w całym paśmie audio. Jest to o tyle istotne, że Escape Speakers P9 posiada aż 5 przetworników. Z czego cztery to wyspecjalizowane drivery szerokopasmowe. Posiadają one membranę ze specjalnej mieszanki polipropylenowej, co zapewnia znakomitą czystość oraz nasycenie barwą w całym paśmie. Do tego w P9 znalazł się także dedykowany subwoofer, który sam w sobie jest niezwykle przemyślaną konstrukcją. Posiada 20-cm membranę oraz specjalnie wzmocniony kosz utrzymujący potężny układ magnetyczny. Dzięki takiemu połączeniu przetworników Escape Speakers P9 to głośnik bezprzewodowy, który poradzi sobie z każdą muzyką. A na dodatek bez problemu nagłośni nam większe pomieszczenia.



Niezwykła elastyczność dzięki różnym rodzajom wejść

Escape Speakers P9 wspiera łączność Bluetooth z kodekami aptX i AAC, posiada też wejście USB, z którego może bezpośrednio odtwarzać pliki. A ponadto posiada dwa wejścia AUX, z czego jedno jest dedykowane dla modułu M1 Air, który znacząco poszerzy możliwości P9 w zakresie łączności Wifi, Airplay2, RoonReady czy Chromcast. Co więcej, głośniki te możemy także połączyć w pary stereo w prosty sposób przy użyciu połączenia Bluetooth. A to sprawi, że możemy mieć bezprzewodowy system stereo wysokiej klasy oferujący też zalety źródła dookólnego.



Wydajna bateria i elegancki design

Dzięki zastosowaniu wydanej i nowoczesnej baterii litowo-polimerowej, największy głośnik Escape Speakers może grać bez przerwy aż 16 godzin przy słuchaniu w tle i około ośmiu godzin przy normalnych poziomach głośności. Do tego jego konstrukcja jest odporna warunki atmosferyczne typu: deszcz, słońce, mróz itp. a przy tym jest niezwykle estetyczna oraz trwała.



Głośnik bezprzewodowy Escape Speakers P9 dostępny będzie już wkrótce w sieci sklepów HiFiPRO, MP3Store, Media Expert oraz X-kom, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 5595 PLN.







Escape Speakers P6 BT i P6 AIR – dwie wersje mniejszego modelu.

Można śmiało powiedzieć, że Escape Speakers P6 to nieco przeskalowana oraz pomniejszona wersja flagowego modelu P9. Bo technologia pozostała taka sama i nadal mamy tutaj dwa (zamiast czterech w P9) dedykowane przetworniki szerokopasmowe specjalnie zaprojektowane do tego celu. Jednocześnie są one wciąż wspomagane przez subwoofer o średnicy 17 cm. Ten zestaw przetworników współpracuje z zaawansowanym 24-ro bitowym układem DSP oraz skrupulatnie dobranym wzmacniaczem o mocy 60W RMS. Dzięki temu także i w przypadku P6 mamy doskonałe, pełne i nasycone brzmienie posiadające doskonałą podstawę basową. A dzięki takiej samej koncepcji umieszczenia przetworników szerokopasmowych – Escape Speakers P6 również oferują brzmienie 360°.



P6 BT i P6 AIR

Model Escape Speakers P6 oferowany jest w dwóch wersjach, które różnią się od siebie funkcjonalnością w zakresie łączności. Otóż model P6 BT, jak sama nazwa wskazuje – oferuje nam Bluetooth 5.0. Natomiast model AIR posiada dodatkowo łączność WiFi wraz ze wsparciem dla AirPlay2, Chromecast oraz – co może zainteresować wielu – wspiera również funkcję Roon Ready. Oba modele posiadają trwałe baterie zapewniające od 16 do 8 godzin ciągłego słuchania oraz spełniają wymogi normy IPX 4, co oznacza, że są odporne na na zewnętrzne warunki związane z deszcze, wilgocią czy kurzem. No i oczywiście zarówno P6 BT, jak i P6 AIR są znakomicie wykonane z dbałością o każdy detal.



Głośnik bezprzewodowy Escape Speakers P6 BT dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 2795 PLN.

Głośnik bezprzewodowy Escape Speakers P6 AIR dostępny będzie już wkrótce w sieci sklepów HiFiPRO, MP3Store, Media Expert oraz X-kom, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 3495 PLN.







ESCAPE Speakers M1 AIR – DAC WiFi oferujący wsparcie dla AirPlay 2, Roona, Spotify Connect oraz Bluetooth 5.0

Przetwornik ten został zaprojektowany, aby poszerzyć możliwości połączeniowe głośnika P9, jednakże spektrum jego zastosowań wcale na tym się nie kończy. Bo możemy go wykorzystać wszędzie tam, gdzie oczekujemy dobrego brzmienia oraz wsparcia dla strumieniowego przesyłania muzyki, a w szczególności dla platformy Roon, którą z powodzeniem obsługuje. Może on odtwarzać nie tylko gęste pliki aż do 192 kHz/24-rech bitów, ale też odtworzy nam także DSD. Co więcej, może on też współpracować z dedykowaną aplikacją ESCAPE REMOTE APP.



Przetwornik cyfrowo-analogowy z łącznością WiFi Escape Speakers M1 AIR dostępny będzie już wkrótce w sieci sklepów HiFiPRO, MP3Store, Media Expert oraz X-kom a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 899 PLN.





























źródło: Info Prasowe / MIP