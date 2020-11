Europejska premiera PlayStation 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

To wielki dzień dla miłośników gier, ponieważ Sony Interactive Entertainment (SIE) wypuszcza na europejski rynek konsolę PlayStation 5. 12 listopada dostęp do najnowszej generacji otrzymali gracze w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Australii i Korei Południowej. Teraz przyszła pora na kolejne rynki. Miasta takie jak Tokio, Nowy Jork, Auckland, Toronto, Seul i Meksyk już są ozdobione, a dziś dołączyły do nich m.in. miasta Europy, w tym Warszawa. Niezwykle bogata kolekcja gier na PlayStation 5 to najlepszy zestaw w historii konsoli PlayStation, do którego należą premierowe tytuły SIE Worldwide Studios, takie jak Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: Wielka Przygoda i Astro’s Playroom.







W najbliższym czasie posiadacze PS5 będą mogli grać w ponad trzydzieści nowych tytułów, między innymi wyczekiwane gry od partnerów SIE, w tym Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision), Fortnite (Epic Games), FIFA 21 (EA), NBA 2K21 (2K), Godfall (Gearbox Publishing), Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed® Valhalla (Ubisoft) i wiele innych. Różnorodną kolekcję gier na PS5 poszerzą również tytuły od producentów niezależnych, takie jak Bugsnax (Young Horses) czy The Pathless (Giant Squid / Annapurna Interactive).



Wybiegając dalej w przyszłość, gracze mogą się szykować na jeszcze więcej niesamowitych gier. Zbliżające się premiery tytułów SIE Worldwide Studios tylko na PS5, to między innymi Ratchet and Clank: Rift Apart, Returnal, Destruction AllStars, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 i nowa gra z serii God of War. Z kolei gry, które będą miały premierę na PS5 w pierwszej kolejności, to na przykład DEATHLOOP (Arkane Studios / Bethesda Softworks), Ghostwire: Tokyo (Tango Gameworks / Bethesda Softworks), Project Athia (tytuł roboczy) (Luminous Productions / Square Enix) czy Final Fantasy XVI (Square Enix). Wybór najbardziej wyczekiwanych gier na PS5 dopełniają Resident Evil Village (Capcom) i Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games).



Kolekcja PlayStation Plus

Od dnia premiery członkowie PlayStation Plus otrzymują także w ramach Kolekcji PlayStation Plus dostęp do 20 przełomowych gier na PlayStation 4, które będą mogli pobrać na PlayStation 5 i grać w nie na konsoli nowej generacji. Do Kolekcji PlayStation Plus należą uznane przez krytyków gry, takie jak Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicle Edition, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Final Fantasy XV, Resident Evil 7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered i Uncharted 4: Kres Złodzieja.



Prędkość jakiej jeszcze nie było

Dzięki współpracy światowej społeczności twórców konsola PS5 będzie przenosić graczy do wirtualnych światów z niewiarygodną prędkością i zapewniać im niedościgniony realizm graficzny oraz niezwykłe doznania dotykowe i słuchowe. Za sprawą ultraszybkiego dysku SSD będzie można niemalże zapomnieć o czasach wczytywania, a także cieszyć się zapierającą dech w piersiach rozdzielczością 4K i niesłychanie płynną rozgrywką, nawet przy 120 klatkach na sekundę. Dzięki udoskonalonym efektom dotykowym i adaptacyjnym spustom kontrolera bezprzewodowego DualSense oraz zachwycającym pejzażom dźwiękowym zapewnianym przez silnik Tempest 3D AudioTech, konsola PlayStation 5 wyostrzy zmysły graczy, przez co w jeszcze większym stopniu poczują się częścią światów swoich gier.



Domowe centrum dowodzenia

PlayStation 5 to nie tylko przełomowe gry, ale też centrum różnorodnej rozrywki. Od chwili premiery będą na konsoli dostępne jedne z najbardziej popularnych serwisów streamingowych[3], w tym Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch i YouTube. Rozrywka multimedialna będzie miała swoją własną przestrzeń na PlayStation 5, dzięki czemu będzie można łatwo i szybko przełączać się między grami oraz oglądaniem filmów.









