FRITZ! - Nowości dla MESH Wi-Fi, telefonii i systemu FRITZ!OS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Podczas targów IFA 2022 w Berlinie (2-6 września) firma AVM zaprezentuje nowe produkty marki FRITZ! dla sieci Wi-Fi z obsługą Mesh, inteligentnego domu Smart Home oraz nową słuchawkę FRITZ!Fon. Dwie ekspozycje targowe będą koncentrowały się również na zastosowaniach łączy światłowodowych i nowych funkcjonalnościach systemu operacyjnego FRITZ!OS 7.50. Firma AVM zaprezentuje kompletne portfolio produktów FRITZ!Box dla sieci światłowodowych, DSL, kablowych i mobilnych 5G/LTE, nie zapominając o wzmacniaczach sygnału FRITZ!Repeater z obsługą Mesh oraz adapterach Powerline.







Prezentowane będą także wszechstronne produkty Smart Home do zarządzania centralnym ogrzewaniem, sterowania urządzeniami elektrycznymi oraz zużyciem energii, a także oświetleniem. Dzięki tym rozwiązaniom użytkownicy mogą skonfigurować bezpieczny, cyfrowy dom, który zapewni im szybkie i pewne Wi-Fi oraz wygodę korzystania z inteligentnych aplikacji przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.



Pokaz na żywo: Jak łatwo podłączyć i skonfigurować router światłowodowy FRITZ!Box Fiber w domu

Do sieci światłowodowej firma AVM proponuje dwa modele, współpracujące ze wszystkimi odmianami łączy - FRITZ!Box 5530 Fiber oraz 5590 Fiber, już dziś obsługujące prędkości, które będą oferowane jutro. W trakcie pokazu na żywo, specjaliści z AVM udowodnią odwiedzającym stoisko, że podłączenie routera FRITZ!Box Fiber w domu jest dziecinnie proste oraz zaprezentują jakie oszczędności energii można uzyskać instalując router bezpośrednio na światłowodzie. Router FRITZ!Box Fiber pozwala zaoszczędzić nawet około 40% kosztów energii, w porównaniu do zestawu złożonego z routera i dodatkowego, zewnętrznego modemu optycznego.



Nowości w zakresie Mesh Wi-Fi: FRITZ!Repeater 3000 AX z trójzakresowym Wi-Fi 6

Na targach zostanie zaprezentowany FRITZ!Repeater 3000 AX - nowy, wydajny wzmacniacz sygnału Wi-Fi realizujący inteligentne funkcje Mesh za pomocą trzech niezależnych interfejsów radiowych. Urządzenie osiąga prędkości rzędu 4200 Mbit/s i zapewnia stabilny transfer w każdym zakamarku domowej sieci.



Premiera produktowa: Nowy aparat FRITZ!Fon X6 do obsługi telefonii i funkcji Smart Home

W czasie targów AVM zaprezentuje także nowy telefon DECT FRITZ!Fon X6 z dużym, 2,4 calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości, w czarnej lub białej obudowie. Najwyższa jakość połączenia i dźwięku, długa żywotność baterii i bogata paleta funkcji, takich jak przekierowanie połączenia lub automatyczne sekretarki, sprawiają, że bezprzewodowy aparat staje się niezastąpionym elementem gospodarstwa domowego i narzędziem pracy domowego biura. Nowy, dodatkowy przycisk do często używanych funkcji, różnorakie możliwości sterowania aplikacjami Smart Home oraz Wi-Fi jak również wiele funkcji komfortowych, dopełniają szeroką gamę zastosowań aparatu.



Oszczędzanie energii i pieniędzy dzięki nowemu sterownikowi FRITZ!DECT 302 i znanemu już FRITZ!DECT 301

Oba termostaty, nowy FRITZ!DECT 302 oraz popularny FRITZ!DECT 301, pomagają komfortowo, acz efektywnie ogrzać domy i mieszkania, a przy tym umożliwiają uzyskanie oszczędności na kosztach energii. Urządzenia, po zintegrowaniu z routerem FRITZ!Box, automatycznie i precyzyjnie regulują temperaturę w pomieszczeniach, zgodnie z indywidualnymi preferencjami mieszkańców. Nowy FRITZ!DECT 302, dzięki krótszym czasom reakcji, pozwala na precyzyjniejszą interakcję z czujnikami otwarcia okien i drzwi. Dzięki nowej koncepcji zarządzania energią, uwzględniającej zastosowanie nowego procesora, żywotność baterii wydłużyła się do tego stopnia, że możliwe jest nieprzerwanie działanie termostatu przez kilka sezonów grzewczych.



Duża aktualizacja FRITZ!OS 7.50 – niemal 100 funkcji i usprawnień

Zbiorcza aktualizacja oprogramowania systemowego FRITZ!OS 7.50 przynosi użytkownikom produktów FRITZ! niemal 100 nowych funkcji i usprawnień. W zakresie Smart Home, nowy ekran działań rutynowych i scen umożliwia konfigurację scenariuszy warunkowych typu “jeżeli... to...”, dzięki czemu można uzyskać jeszcze bardziej komfortową atmosferę w mieszkaniu, przy większych oszczędnościach energii. Aktualizacja przynosi także ułatwienie konfiguracji połączeń VPN, zwiększa wydajność mechanizmów Wi-Fi Mesh, a FRITZ!Fon zaczyna mówić ludzkim głosem za sprawą funkcji zapowiedzi połączenia przychodzącego. FRITZ!OS 7.50 będzie udostępniony za darmo dla pierwszej części produktów już za kilka tygodni.



























Źródło: Info Prasowe / AVM