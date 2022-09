ASUS prezentuje Zenbook 17 Fold OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS przedstawił dziś długo wyczekiwany model Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), ujawniając przy tym jego założenia, specyfikację, ceny oraz informacje o dostępności. Ten wyjątkowy, składany 17.3-calowy laptop będzie oferowany na całym świecie od czwartego kwartału 2022 roku. Opracowany wspólnie z firmą Intel, Zenbook 17 Fold OLED jest pierwszym na świecie2 17.3-calowym składanym laptopem OLED zgodnym ze standardem Intel Evo. Oferuje użytkownikom dwa rozmiary wyświetlacza OLED w jednym urządzeniu: duży, 17.3-calowy ekran dotykowy 4:3 o rozdzielczości 2,5K, który po złożeniu, tworzy dwa, 12.5-calowe wyświetlacze w formacie 3:2, o rozdzielczości 1920 x 1280.







Co więcej, zapewnia wiele wszechstronnych trybów użytkowania - desktop, laptop (z klawiaturą Bluetooth), laptop (z wirtualną klawiaturą), tablet, czytnik i tryb rozszerzony - a wszystko to dzięki jedynej w swoim rodzaju składanej konstrukcji wyposażonej w pełnowymiarową klawiaturę i touchpad ASUS ErgoSense Bluetooth. ASUS wspólnie z firmą Intel opracował pierwsze w branży, unikalne rozwiązania, aby rozwinąć innowacyjność w kategorii foldables. O wysoką wydajność urządzenia dbają procesory Intel Core i7 U-Series 12. generacji, grafika Intel Iris Xe, Intel WiFi 6E, do 16 GB RAM oraz szybki dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 1 TB. Na potrzeby połączenia z urządzeniami peryferyjnymi dostępne są dwa porty Thunderbolt™ 4 obsługujące szybkie ładowanie wytrzymałej baterii o pojemności 75 Wh oraz możliwość podłączenia zewnętrznych wyświetlaczy.



Zenbook 17 Fold OLED został zaprojektowany tak, aby dostarczyć funkcje wielu urządzeń - laptopów, komputerów stacjonarnych i tabletów - w jednym, kompaktowym urządzeniu, z uniwersalnymi trybami, które spełnią wszelkie potrzeby użytkownika. Wygląd tego modelu przyciąga wzrok - na matowej, szklanej powłoce znajduje się monogram ASUS, który odbija światło. Pokrywa zaś wykonana jest z ciemnozielonej sztucznej skóry, która nadaje mu niezwykły charakter.



Oprócz oficjalnej premiery, ASUS obecny jest także na targach IFA w Berlinie. Na dwóch stoiskach ASUS zorganizował także ekskluzywny dzień dla mediów, aby odkryć karty historii stojące za tym wyjątkowym laptopem i będzie gościć na stoiskach podczas targów IFA 2022.



Ten wyjątkowy, składany 17.3-calowy laptop będzie oferowany na całym świecie od czwartego kwartału 2022 roku, w cenie od 3499 USD (bez podatków).



































Źródło: Info Prasowe / ASUS