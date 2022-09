Sony wprowadza kompaktowy smartfon klasy premium - Xperia 5 IV

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie na rynek smartfona klasy premium Xperia 5 IV, pozwalającego utrwalać ważne chwile w formie pięknych obrazów. Nowy model ma wiele zaawansowanych cech flagowego smartfona Xperia 1 IV, od którego różni się jednak kompaktową konstrukcją. Jako pierwszy smartfon z serii Xperia 5 został wyposażony w takie funkcje, jak systemy Real-time Eye AF i śledzenia w czasie rzeczywistym do robienia pięknych portretów wszystkimi obiektywami, 12‑megapikselowy przedni aparat rejestrujący piękne, wyraźne autoportrety i filmy w słabym oświetleniu, platforma BRAVIA CORE for Xperia oraz funkcje ładowania bezprzewodowego i udostępniania baterii (czyli tzw. odwrotnego ładowania bezprzewodowego). Najnowszy chipset i wydajna bateria o pojemności 5000 mAh pozwalają przez cały dzień tworzyć imponujące treści i wygodnie je udostępniać lub transmitować strumieniowo.







Smartfon Xperia 5 IV jest wyposażony w technologie pochodzące z flagowego modelu Sony Xperia 1 IV i aparatów Alpha, takie jak Eye AF czy śledzenie obiektu. Połączono je z kompaktową konstrukcją, aby użytkownik mógł uchwycić każdy szczególny moment. Przetworniki obrazu we wszystkich trzech obiektywach obsługują odczyt 120 klatek na sekundę. Pozwala to nagrywać sceny z życia w jakości 4K 120 kl./s i odtwarzać je w zwolnionym tempie (do 5 razy). Funkcja Videography Pro umożliwia natomiast transmisje na żywo do serwisów transmisji strumieniowej. Z myślą o nagrywaniu autoportretów filmowych i wideoblogów udoskonalono przedni aparat. Jego 12‑megapikselowa matryca pozwala rejestrować obraz 4K HDR o niezwykłej skali kontrastów i uzyskać wyraźne autoportrety w trudnych warunkach, takich jak intensywne odblaski czy słabe oświetlenie. W połączeniu z monitorem do vlogowania (XQZ-IV01, sprzedawanym oddzielnie) smartfon Xperia 5 IV tworzy pierwszorzędny zestaw do produkcji wideoblogów, który ułatwia opowiedzenie historii i zapewnia dodatkowe możliwości twórcze. Nowy model może również pełnić funkcję zewnętrznego monitora, a po podłączeniu aparatu bezlusterkowego (takiego jak aparaty z serii α) pozwala przesyłać wysokiej jakości obraz z aparatu α i kontrolować go na wyświetlaczu.



Smartfon Xperia 5 IV posłużył do nakręcenia całego materiału do teledysku „People Pleaser”, który promuje najnowszy singiel wschodzącej gwiazdy Sony Music — piosenkarki Cat Burns. Twórcze wykorzystanie ręcznych ustawień w trybie Videography Pro pozwoliło wzbogacić klip obrazami, które wyglądają jak z ukrytej kamery. „Funkcje Eye AF i śledzenia obiektu w Xperii 5 IV działają fenomenalnie”, mówi autor zdjęć Jomar A O-Meally. „Kręciliśmy wiele scen z dużą ilością ruchu, a Eye AF zawsze trafiał w punkt”. „Xperia 5 IV pozwala twórcom odwoływać się do swojej wyobraźni”, dodaje reżyser Nathan James Tettey. „Dzięki zaawansowanej technologii w tym kompaktowym urządzeniu, które zawsze ma się ze sobą, produkcją filmów mogą zajmować się zwykli ludzie”. Cat Burns zwróciła natomiast uwagę na łatwość użycia funkcji Music Pro, wykorzystanej do nagrania chórku a cappella: „możliwość nagrania doskonałego dźwięku i przesłania go od razu, bez używania laptopa, oszczędza czas. Przy moim napiętym terminarzu jest to naprawdę świetne!”.



Doskonałe portrety

Technologia aparatów Sony α w smartfonie Xperia 5 IV ułatwia robienie nadzwyczajnych portretów. System Real-time Eye AF ustawia ostrość na oko w czasie rzeczywistym, a nowo dodana funkcja śledzenia w czasie rzeczywistym analizuje głębię z użyciem sztucznej inteligencji. Ułatwia utrzymywanie ostrości na poruszających się obiektach, aby zdjęcia mogły emanować energią i ekspresją. Dzięki innym funkcjom, takim jak dedykowany przycisk do szybkiego otwierania aplikacji aparatu, narzędzia do tworzenia są na wyciągnięcie ręki.



Intensywne przeżycia podczas oglądania

Xperia 5 IV tworzy lepsze warunki do oglądania. Ma znakomity, 6,1-calowy wyświetlacz OLED HDR FHD+ 21:9, do 50% jaśniejszy niż w poprzednim modelu z serii 5. Lepszy obraz to także wynik działania technologii Real Time HDR Drive[v], która rekonstruuje i płynnie wyświetla przejścia tonalne w prześwietlonych i niedoświetlonych fragmentach obrazu. Dzięki tym ulepszeniom zawartość ekranu pozostaje wyraźnie widoczna nawet w jasnych miejscach na świeżym powietrzu. Całości dopełnia wciągający, kinowy dźwięk Dolby Atmos — owoc współpracy z Sony Pictures Entertainment. Można go uzyskać zarówno w słuchawkach, jak i z pełnowymiarowych głośników stereofonicznych.



Użytkownicy aplikacji BRAVIA CORE for Xperia w smartfonie Xperia 5 IV mogą przebierać wśród setek nowych i klasycznych filmów z katalogu Sony Pictures Entertainment i oglądać je w wysokiej jakości na panoramicznym wyświetlaczu o proporcjach 21:9. Oferta obejmuje również zakulisowe materiały Studio Access i tytuły z kolekcji IMAX Enhanced. Dodatkowym walorem jest wszechogarniający dźwięk DTS.



Kompaktowy, wydajny, wspierający kreatywność przez cały dzień

Użytkownicy smartfona Xperia 5 IV nie muszą obawiać się braku energii. Bateria ma pojemność 5000 mAh, a w utrzymaniu jej dobrego stanu nawet przez 3 lata pomaga funkcja adaptacyjnego ładowania. W razie potrzeby ładowarka XQZ-UC1 w zaledwie 30 minut ładuje baterię nawet do 50%. Xperia 5 IV jest również przystosowana do ładowania bezprzewodowego. Funkcja udostępniania baterii pozwala wygodnie ładować i utrzymywać w działaniu inne urządzenia.



Dźwięk zoptymalizowany we współpracy z Sony Music Entertainment

Xperia 5 IV usatysfakcjonuje miłośników dźwięku o wysokiej rozdzielczości i nagrań w formacie Sony 360 Reality Audio. Zapewnia wyjątkową jakość zarówno użytkownikom słuchawek przewodowych podłączonych do gniazda audio 3.5 mm, jak i słuchawek bezprzewodowych. System DSEE Ultimate i kodek LDAC sprawiają, że nawet muzyka z serwisów streamingowych brzmi jak dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Obsługiwany jest również najnowszy kodek Bluetooth LE Audio.



Nowa aplikacja Music Pro w smartfonie Xperia 5 IV pozwala dokonywać nagrań o profesjonalnej jakości. Po przesłaniu dźwięku do chmury unikatowa technologia Sony do separacji źródeł dźwięku usuwa zewnętrzne zakłócenia i odtwarza delikatne dźwięki w wysokiej jakości. W rezultacie nagranie brzmi tak, jak gdyby powstało z użyciem profesjonalnego sprzętu w studiu. Funkcja Music Pro pozwala również rozdzielić wokal i dźwięk gitary akustycznej, a następnie miksować je w dowolnych proporcjach.



Gry na profesjonalnym poziomie i udostępnianie chwil zwycięstwa

Szybkość, wydajność i niezawodność smartfona Xperia 5 IV umożliwiają rozgrywki mobilne na najwyższym poziomie. Dzięki wyświetlaczowi o natywnej częstotliwości 120 Hz i osłabianiu rozmycia ruchu z częstotliwością 240 Hz obraz gry jest płynny i wyraźny. Grę ułatwia także wykrywanie dotyku z częstotliwością 240 Hz. Tak duża szybkość reakcji pozwala wykonywać szybkie i precyzyjne ruchy, by akcja toczyła się zgodnie z planem. W uzyskaniu przewagi nad rywalami pomaga także funkcja Pomocnik gracza, optymalizująca ustawienia obrazu i dźwięku w celu stworzenia najlepszych warunków do gry. Użytkownik może prowadzić transmisję na żywo poprzez serwisy społecznościowe i na bieżąco śledzić komentarze widzów. Łatwo jest także dodać komentarz do gry. Dzięki nagrywaniu z prędkością do 120 kl./s można pokazać zwycięskie chwile w całej okazałości.



Moc w codziennym użytkowaniu

Smartfon Xperia 5 IV łączy dużą, stabilną wydajność z szeregiem praktycznych funkcji ułatwiających codzienne życie. Procesor Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform zapewnia niespotykaną wydajność i innowacyjność w dziedzinie sztucznej inteligencji, gier i łączności.



Do użytku w każdym miejscu i momencie

Z myślą o jeszcze większej twórczej swobodzie smartfon Xperia 5 IV jest doskonale zabezpieczony przed wodą i pyłem — spełnia wymogi stopnia ochrony IP65/68.​ Przód i tył wykonano z niezwykle wytrzymałego szkła Corning Gorilla Glass Victus. W ramach dążenia firmy Sony do zrównoważonego rozwoju smartfon Xperia 5 IV jest dostarczany w opakowaniu bez tworzyw sztucznych — zostały one usunięte lub zastąpione elementami z papieru.



Dostępność

Smartfon Xperia 5 IV będzie do nabycia od połowy września 2022 r. W sprzedaży w Polsce znajdą się wersje czarna i zielona.



























Źródło: Info Prasowe / SONY