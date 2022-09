Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit, marka smart wearables należąca do Zepp Health, zaprezentowała czwartą generację swoich flagowych serii GTR oraz GTS na targach IFA 2022 w Berlinie. Nowe zegarki wyposażone są w wiodącą w branży technologię Anteny GPS z polaryzacją kołową, która umożliwia bardzo precyzyjne pozycjonowanie oraz zaawansowane funkcje sportowe, a także duże wyświetlacze HD AMOLED – wszystko zamknięte w stylowych kopertach. Wyposażone w zmodernizowane funkcje sportowe i zdrowotne, smartwatche Amazfit GTR 4 i GTS 4 zostały zaprojektowane tak, aby inspirować profesjonalny i aktywny styl życia. Smartwatche mają na celu pomóc użytkownikom zachować zdrowie i śledzić ich codzienną aktywność oraz wydajność.







Zupełnie nowe smartwatche Amazfit posiadają ponad 150 trybów sportowych i zaawansowanych funkcji fitness, umożliwiając entuzjastom sportu śledzenie danych dla wszystkich rodzajów aktywności. Użytkownicy mogą synchronizować swoje dane treningowe z Strava i adidas Running. Nowa seria automatycznie rozpoznaje również osiem trybów sportowych i posiada zaawansowany tryb Track Run oraz nowo dodany tryb Golf Swing.



Smatwatche są idealnymi towarzyszami na siłowni, dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu 15 rodzajów ćwiczeń treningu siłowego (zostanie zwiększony do 25 po aktualizacji firmware’u), pozwalającemu zegarkowi automatycznie liczyć powtórzenia, serie i czas odpoczynku użytkownika. Spersonalizowane szablony treningu interwałowego dla 10 różnych sportów można również tworzyć bezpośrednio na wyświetlaczu zegarka, a opracowany przez Amazfit „PeakBeats™ Workout Status Algorithm” dostarczy danych o wydajności, takich jak pułap tlenowy po zakończeniu każdego treningu.



BEZKONKURENCYJNA NAWIGACJA

Oba urządzenia GTR 4 i GTS 4 to pierwsze w branży smartwatche wyposażone w technologię dwu-pasmowej anteny GPS, z polaryzacją kołową, zapewniającą wysoką siłę sygnału pozycjonowania nawet w skomplikowanych warunkach. Nowo zmodernizowana technologia GPS obsługuje również 5 systemów satelitarnych i pozwala użytkownikom śledzić swoje ruchy w czasie rzeczywistym. W przyszłej aktualizacji oprogramowania sprzętowego, technologia będzie obsługiwać 6 systemów satelitarnych. Smartwatche będą również wkrótce obsługiwać importowanie pliku trasy (za pośrednictwem aplikacji Zepp), którą będzie można nawigować w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na tarczy.



LEPSZE ŚLEDZENIE I ZARZĄDZANIE STANEM ZDROWIA

Nowy, autorski sensor optyczny BioTracker 4.0 PPG został wyposażony w 2 podwójne diody LED oraz 4 Foto Diody i zbiera o 33% więcej danych niż poprzednia generacja. A w połączeniu ze zmodernizowanym algorytmem śledzenia tętna w zegarkach, potencjalne zakłócenia sygnału spowodowane ruchem ramienia podczas ćwiczeń są znacznie zmniejszone, co skutkuje śledzeniem tętna niemal na równi z pasami do pomiaru tętna.



Te urządzenia Amazfit mogą monitorować tętno, nasycenie krwi tlenem i poziom stresu 24/7, a dzięki funkcji „One-tap Measuring” mogą szybko sprawdzić te parametry, wraz z częstotliwością oddechów, w zaledwie 45 sekund za pomocą jednego dotknięcia.



Smartwatche zapewniają również dużą liczbę dodatkowych funkcji zdrowotnych, w tym ulepszone monitorowanie snu. Użytkownicy mogą teraz stworzyć własny harmonogram snu zgodnie ze swoimi nawykami, a urządzenie będzie identyfikować sen na jego podstawie. Tak więc użytkownicy pracujący na nocnych zmianach będą teraz mogli monitorować swój całkowity sen i etapy snu nawet w ciągu dnia z ustawionym harmonogramem snu.



WYDAJNA BATERIA I SMART ASSISTANT

Amazfit GTR 4 może pracować przez 14 dni przy typowym użyciu. Tymczasem smukły Amazfit GTS 4 posiada baterię, na której może pracować ponad tydzień przy typowym użyciu.



Nowe smartwatche Amazfit posiadają wbudowane wsparcie asystenta głosowego Alexa do wywoływania komend, a także przechowywania i samodzielnego odtwarzania muzyki podczas treningu bez użycia rąk. (dostępność Amazon Alexa zależy od kraju i regionu). Amazfit Seri GT 4 posiadają również wbudowany głośnik i powiadomienia głosowe w trakcie treningu podając takie paramatry jak: tętno, czas trwania treningu i przebyty dystans, a nawet przypomnienia o nawodnieniu w czasie rzeczywistym przez głośnik lub słuchawki Bluetooth użytkownika.



WYRAFINOWANY DESIGN

Czwarta generacja serii Amazfit GTR i GTS jest dostępna w różnych stylowych paletach kolorów łącząc ciekawą modną teksturę oraz kompaktowość. Amazfit GTR 4 łączy w sobie wysokiej klasy design, który obejmuje wiodącą w branży antyodblaskową szklaną osłonę ramki, metaliczną ramkę środkową i inspirowaną samochodami sportowymi klasyczną koronkę – co czyni go idealnym towarzyszem dla tych, którzy chcą wyglądać stylowo w biurze. Smartwatch może się również pochwalić ponad 200 tarczami zegarka z dopasowanymi wzorami, w tym ponad 30 animowanymi i czterema nowymi interaktywnymi tarczami. Jest dostępny w trzech oszałamiających kolorach, w tym Superspeed Black, Vintage Brown Leather i Racetrack Grey.



Amazfit GTS 4 przyjmuje smukłą (9.9 mm) i lekką (27 g) formę, z ramą środkową ze stopu aluminium i wykwintną koronką nawigacyjną w stylu kamieni szlachetnych. To modne urządzenie posiada również ultra duży 1.75-calowy wyświetlacz HD AMOLED dla płynnej interakcji i cieszy się imponująco wysokim 72.8% współczynnikiem screen-to-body ratio oraz 341 ppi. Ekran smartwatcha może być aktywny w każdej chwili dzięki funkcji always-on display, a do wyboru jest ponad 150 tarcz. Smartwatch jest dostępny w czterech żywych kolorach, w tym Infinite Black, Misty White, Autumn Brown i Rosebud Pink.



ZAKTUALIZOWANY ZEPP OS 2.0

Wydajny i łatwy w obsłudze system operacyjny Zepp OS firmy Amazfit doczekał się aktualizacji. Wraz z płynnymi interakcjami i interfejsem użytkownika dostosowanym do smartwatcha, zaprojektowanym w celu zmniejszenia zużycia energii, użytkownicy mogą teraz wybrać jeden z dwóch stylów układu menu aplikacji, a także bardziej naturalne lub żywe schematy kolorów.



W rozszerzonym zestawie mini aplikacji do pobrania dodano również "Baby Records", która pozwala użytkownikom rejestrować czas snu i karmienia dziecka oraz dwie zupełnie nowe gry, a także aplikacje GoPro i Home Connect.



AMAZFIT GTS 4 MINI - KOMPAKTOWY I WYDAJNY

Ten lekki, ale wyjątkowo wydajny smartwatch, charakteryzuje się ultralekką konstrukcją, 24-godzinnym monitorowaniem stanu zdrowia, ponad 120 trybami sportowymi i dużym 1,65-calowym kolorowym wyświetlaczem HD o wysokiej rozdzielczości 336 x 384 pikseli i 309 ppi.



Amazfit GTS 4 Mini może pochwalić się ultra długim czasem pracy na baterii o pojemności 270 mAh, zapewniając nieprzerwane wrażenia z treningu i wystarczającą moc do pracy do 15 dni bez ładowania przy typowym użytkowaniu i do 45 dni w trybie oszczędzania baterii. Smartwatch jest dostępny w czterech olśniewających kolorach: czarnym, różowym, niebieskim i białym, które sprawiają, że jest on modny i pasuje do każdego stroju.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Amazfit GTR 4 i GTS 4 zostaną wprowadzone na rynek globalny 1 września 2022 roku (GTM+1) w cenie 1199 PLN w pakiecie z wagą Smart Scale, a sprzedaż w Polsce rozpocznie się 2 września 2022.



Amazfit GTS 4 Mini będzie dostępny w tym samym terminie w cenie 599 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Amazfit