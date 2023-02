FRITZ!OS 7.50 przynosi nowe funkcje dla aplikacji FRITZ!App

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz z dużą aktualizacją FRITZ!OS 7.50 firma AVM rozszerza funkcjonalność bezpłatnych aplikacji FRITZ!App. Aplikacja MyFRITZ!, za pomocą której użytkownicy mogą szybko uzyskiwać dostęp do swojego routera FRITZ!Box za pośrednictwem tabletu lub smartfona, zarówno z domu, jak i zdalnie, ma zaprojektowany na nowo podgląd sieci Mesh. Aplikacja wyświetla produkty FRITZ! i wszystkie urządzenia w sieci domowej, dzięki czemu można w mgnieniu oka zorientować się w sytuacji. Ponadto użytkownicy mogą z poziomu aplikacji przypisywać swoim urządzeniom unikalne nazwy. Dostępowi do Internetu dla niektórych urządzeń, takich jak służbowy laptop, można teraz nadać priorytet bezpośrednio w aplikacji MyFRITZ!







Scenariusze, tak przydatne w konfiguracji funkcji inteligentnego domu, można teraz obsługiwać także w aplikacji FRITZ!App Smart Home. Aplikacje FRITZ! są dostępne do pobrania za darmo w sklepach Google Play i App Store. Równocześnie cały czas AVM kontynuuje wdrażanie systemu FRITZ!OS 7.50 dla swoich produktów.



Sieć Mesh w aplikacji MyFRITZ! jak na dłoni

Podgląd sieci Mesh w aplikacji MyFRITZ! ukazuje jeszcze więcej szczegółów: do którego routera FRITZ!Box lub wzmacniacza FRITZ!Repeater zalogowane są urządzenia oraz informuje o jakości połączenia Wi-Fi. Wersja aplikacji dla iOS dodatkowo pomaga teraz użytkownikom skonfigurować mobilny dostęp do interfejsu FRITZ!Box. Aplikacja posiada kreator, który prowadzi przez niezbędne etapy konfiguracji. Dzięki temu użytkownicy mogą kontrolować swoją sieć domową za pomocą smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie, niezależnie od tego, czy są w domu czy w podróży.



Wróć do domu zrelaksowany dzięki FRITZ!App Smart Home

Scenariusze łączą poszczególne elementy inteligentnej sieci domowej w taki sposób, że użytkownik może obsługiwać je praktycznie wszystkie jednocześnie - dzięki aplikacji FRITZ!App Smart Home, teraz jest to możliwe także z poziomu telefonu. Można na przykład w interfejsie użytkownika FRITZ!Box utworzyć scenariusz pt. „Powrót do domu”, a potem wygodnie aktywować go za pomocą smartfona, przed powrotem do mieszkania po codziennej bieganinie. Domowa sieć odpowiednio przygotuje się na nasze przybycie: włączy Wi-Fi, inteligentne wtyczki, wszystkie inteligentne termostaty ustawią się na komfortową temperaturę, a automatyczne sekretarki zostaną zdezaktywowane. Oczywiście odwrotny scenariusz pt. „Wyjście z domu” można również zaprogramować przy pomocy routera FRITZ!Box i aktywować z poziomu telefonu.













Źródło: Info Prasowe / AVM