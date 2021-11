FiiO - nowe modele słuchawek dokanałowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Renomowana marka FiiO po raz kolejny pokazuje, że wie, jak robić doskonałe słuchawki dokanałowe, wprowadzając przy tym kilka nowych słuchawek dokanałowych, na dodatek w szerokim zakresie cenowym. Przede wszystkim mamy flagowe modele: FDX wykonany na 14-lecie istnienia marki oraz FD7. Zarówno FDX, jak i FD7 posiadają niezwykle pożądaną i unikalną cechę konstrukcyjną – berylowe membrany w super-nowoczesnych przetwornikach dynamicznych. Jednocześnie niezwykle ciekawym uzupełnieniem dwóch powyższych produktów są słuchawki FH5s oraz FD3 – oba występujące w wersji „Pro”, gdzie producent dołącza najwyższej klasy kabel z posrebrzanej miedzi monokrystalicznej.







FiiO FDX – flagowy model w limitowanej serii 1000 sztuk

Ten model to pokaz możliwości producenta, zarówno w zakresie wyglądu i wykonania, jak i – co równie istotne – brzmienia. Patrząc z zewnątrz, magnezowo-aluminiowa obudowa modelu FDX to prawdziwe dzieło sztuki. Jest ona nie tylko pokryta 24-karatowym złotem, ale posiada też aż 60 kryształów idealnie imitujących diament, które pięknie komponują się z precyzyjnie wykonanymi, złotymi korpusami.



Techniczne zaś jest to absolutne apogeum techniki słuchawkowej, gdyż mamy tutaj do czynienia z przetwornikami dynamicznymi – po jednym w każdej słuchawce – gdzie membrany wykonane są z czystego berylu. Ten niezwykle ciekawy materiał ma idealne wręcz właściwości do zastosowania w przetwornikach audio. Posiada nie tylko czterokrotnie mniejszą masę od tytanu, ale także doskonale tłumienie drgań własnych. A to przekłada się nie tylko na doskonałe odwzorowanie impulsów, czy czystość, ale i szlachetną, nasyconą i unikalną barwę dźwięku, znaną z naprawdę hi-endowych słuchawek i właśnie konstrukcji z berylowymi przetwornikami.



Mało tego, wraz z modelem FiiO FDX otrzymujemy genialny kabel, gdzie przewodniki składają się z kombinacji złota, miedzi i srebra. Przewód ten ma geometrię czterech splecionych żył głównych, gdzie na każdą z nich przypada po 20 nitek z każdego materiału (złoto, srebro i miedź), co daje łącznie aż 240 nitek przewodnika. Co ważne, kabel ten posiada wymienne wtyczki, obsługujące gniazda 2.5, 3.5 oraz 4.4 mm – dzięki czemu możemy używać także połączenia w pełni zbalansowanego.



Całość uzupełnia drewniane pudełko wraz ze skórzanym etui najwyższej klasy, co dodatkowo podkreśla flagowy i kolekcjonerski jednocześnie charakter modelu FDX. Słuchawki FiiO FDX dostępne są w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 3999 PLN.





FiiO FD7 – hi-endowe monitory douszne z berylowymi membranami

Ten model to kolejna, po FDX propozycja marki FiiO dla wymagających słuchaczy. Jednocześnie producent także i tutaj zastosował znakomite przetworniki dynamiczne z membranami z czystego berylu. Dlatego też brzmieniowo FiiO FD7 to słuchawki najwyższych lotów mogące śmiało konkurować z najlepszymi modelami innych producentów. A przy tym są znacznie bardziej atrakcyjne od nich cenowo. Dodatkowo – jak to w przypadku marki FiiO bywa – jest to dopracowany w każdym calu i świetnie wyglądający produkt.



Model FD7 posiada bowiem ekskluzywną stylistykę, magnezowo-aluminiowe obudowy wykonane są z najwyższą precyzją i zawierają unikalne otwory, które wyrównują ciśnienie akustyczne, co jednocześnie sprawia, że słuchawki te są niezwykle komfortowe przy wielogodzinnych odsłuchach. W FD7 zastosowano ponadto system pryzmatów akustycznych, który skutecznie niweluje powstawanie fal stojących wewnątrz obudowy słuchawek, co z kolei bezpośrednio przekłada się na większą czytelność brzmienia.



Ponadto wraz z modelem FD7 otrzymujemy świetny kabel z przewodnikami z miedzi monokrystalicznej, który idealnie komponuje się z sygnaturą berylowego przetwornika. Przewód ten posiada oczywiście unikalne dla FiiO rozwiązanie, czyli wymienne wtyczki kompatybilne z gniazdami 2.5, 3.5 oraz 4.4mm. A to z kolei sprawia, że od razu po wyjęciu z pudełka możemy skorzystać z połączenia w pełni zbalansowanego.



Co więcej, ze słuchawkami otrzymujemy pełen komplet wysokiej jakości, praktycznych akcesoriów w tym zestaw gąbek i pianek w szerokim zakresie rozmiarów, akcesoria do czyszczenia oraz filtry dopasowujące charakterystykę do indywidualnych preferencji. Słuchawki FiiO FD7 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 2999 PLN.





FiiO FH5s – hybrydowe monitory douszne z czterema przetwornikami

Model FH5s, dostępny także w wersji FH5s Pro z lepszym kablem to całkowicie konstrukcja hybrydowych monitorów dousznych o niezwykle zaawansowanej budowie i unikalnej stylistyce. To jednocześnie reinkarnacja bestsellera marki, która czerpie z pierwowzoru, a jednocześnie posiada znaczące ulepszenia oraz jeszcze lepsze brzmienie.



FiiO FH5s składa się ze świetnie zgranych ze sobą czterech przetworników. Przy czym dwa z nich to autorskie przetworniki dynamiczne, które działają w dość niespotykanej konfiguracji, gdyż obsługują zarówno niskie, jak i średnie częstotliwości. Daje to perfekcyjną spójność i wypełnienie dźwięku w newralgicznym paśmie średniotonowym. Za bas z kolei odpowiedzialna jest jednostka z 12mm membraną, za średnie tony jej mniejszy odpowiednik o średnicy 6mm. Oba posiadają membrany pokryte napylonym berylem, co powoduje, iż brzmienie jest jeszcze bardziej czyste, gładkie i nasycone.



Jednocześnie krystalicznie czyste wysokie tony są zasługą przetworników armaturowych Knowles TWFK-30017, które umieszczone są bezpośrednio w kanale doprowadzającym dźwięk do ucha, co dodatkowo polepsza nie tylko czystość wysokich tonów, ale i ogólne poczucie realizmu przekazu. Model ten posiada ponadto na obudowach trzy miniaturowe przełączniki, za pomocą których możemy dostroić charakterystykę słuchawek do naszych preferencji i charakteru posiadanego źródła. Półotwarta konstrukcja z kolei dzięki wyrównaniu ciśnienia akustycznego zapewnia wiele godzin komfortowych odsłuchów bez uczucia zmęczenia.



FiiO FH5s posiada w komplecie kabel typu litz wykonany ze 120 żył miedzi monokrystalicznej. Wersja Pro z kolei posiada jeszcze lepszy kabel z posrebrzanej miedzi monokrystalicznej posiadający w sumie 150 przewodników w wysokiej jakości powłoce ochronnej z importowanego z Niemiec TPU. Przewody w obu wersjach posiadają wymienne wtyczki kompatybilne z gniazdami 2.5, 3.5 i 4.4mm. Możemy zatem bez problemu użyć połączenia zbalansowanego z naszego źródła. Sugerowana cena detaliczna brutto słuchawek FiiO FH5s wynosi 1131 PLN, a modelu FH5s Pro 1399 PLN. Oba modele dostępne są w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store.





FiiO FD3 – monitory douszne z przetwornikiem dynamicznym DLC

Nową ofertę marki FiiO zamyka model FD3, który występuje także w wersji FD3 Pro wyposażonej w lepszy kabel. Są to niezwykle atrakcyjne cenowo monitory dokanałowe wyposażone w nowo zaprojektowane przetworniki dynamiczne o średnicy 12mm. Ich membrany wykonane są z membran DLC wykonanych z węgla o strukturze diamentu, które do tej pory spotykane były jedynie w flagowych konstrukcjach innych producentów. Jednocześnie zastosowano także specjalną, niezwykle cienką cewkę drgającą. Zapewnia to niską masę całego układu membrany a co za tym idzie szybkość i przejrzystość brzmienia pozbawionego jakichkolwiek szkodliwych rezonansów.



W FiiO FD3 również zastosowano system pryzmatów akustycznych, który wcześniej dostępny był jedynie we flagowym modelu FD5. Pryzmat ten eliminuje fale stojące i poprawia dyspersję fali akustycznej, co sprawia, że brzmienie jest bardziej naturalne i oferujące lepszą holografię przekazu. Jednocześnie półotwarta konstrukcja sprawia, że – jak w pozostałych nowościach od FiiO – wyrównane zostaje ciśnienie w kanale usznym. A to z kolei sprawia, że FiiO FD3 można słuchać całymi godzinami bez zmęczenia. Warto też wspomnieć, że korpus słuchawek to idealnie uformowana za pomocą obróbki CNC bryła aluminiowo-magnezowa.



Całości dopełniają wymienne filtry oraz znakomity kabel typu litz z miedzi monokrystalicznej ze 120 żyłami oraz odkręcanymi końcówkami, które pasują do gniazd 2.5, 3.5 oraz 4.4mm. W przypadku wersji Pro dostajemy znakomity kabel z posrebrzanej miedzi monokrystalicznej posiadający aż 152 przewodniki i naturalnie wymienne końcówki. Słuchawki FiiO FD3 dostępne są w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store. Sugerowana cena detaliczna brutto modelu FD3 wynosi 499 PLN, a modelu FD3 Pro 699 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / MIP