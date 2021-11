Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Słuchawki nauszne SPC Gear VIRO Infra to nie tylko wysoka jakość odtwarzanego dźwięku, ale też wygoda użytkowania, solidna i wytrzymała konstrukcja, jak i mikrofon czysto i klarownie rejestrujący głos. Dlatego też słuchawki VIRO Infra charakteryzują się bardzo ciepłym i głębokim brzmieniem, a także precyzyjnym pozycjonowaniem dźwięków w przestrzeni. Ich wytrzymała konstrukcja sprosta wielu wirtualnym bataliom. Pilot na przewodzie umożliwia szybkie dostosowanie głośności odtwarzanego dźwięku oraz wyciszenie odłączanego mikrofonu. Wygodę zapewniają natomiast materiałowe nausznice podnoszące komfort termiczny uszu, a także miękkie skórzane obicie pałąka.







Metalowy pałąk słuchawek VIRO Infra jest elastyczny, dzięki czemu z łatwością dopasowuje się do głowy użytkownika, zapewniając jednocześnie wysoką wytrzymałość konstrukcji. Muszle wykonane z odpornego na uszkodzenia tworzywa zostały dodatkowo wzmocnione przez metalowe panele. To wszystko sprawia, że słuchawki VIRO Infra charakteryzują się wysoką trwałością. Mimo wytrzymałej budowy waga „headsetu” wynosi zaledwie 256 gramów.



Słuchawki SPC Gear VIRO Infra charakteryzują się ciepłym i głębokim brzmieniem, co sprawia, że np. wybuchy i wystrzały w grze są dobrze słyszalne. Dźwięki wydawane przez przeciwników, takie jak kroki czy przeładowanie broni, są precyzyjnie pozycjonowane w wirtualnej przestrzeni. Przetworniki o średnicy 50 mm odtwarzają szczegółowy dźwięk wypełniony soczystymi basami, czystymi sopranami i tonami średnimi, odpowiadającymi za odgłosy otoczenia. Za sprawą szerokiej sceny gracz jest w stanie z łatwością zlokalizować przeciwników na wirtualnym polu walki. Głębokie nausznice w połączeniu z zamkniętą konstrukcją słuchawek ograniczają wydostawanie się odtwarzanego dźwięku na zewnątrz, a także tłumią niepożądane szumy otoczenia.



Klarowna i zrozumiała komunikacja z drużyną podczas gry z przyjaciółmi jest kluczem do sukcesu. Właśnie dlatego VIRO Infra zostały wyposażone w mikrofon czysto rejestrujący głos użytkownika. Dzięki jego kierunkowej charakterystyce dźwięki otoczenia są wytłumione, a do uszu towarzyszy broni dobiegać będą przede wszystkim klarownie przekazywane komendy gracza. Możliwe jest także całkowite wypięcie mikrofonu wówczas VIRO Infra podpięte do smartfona sprawdzą się także na zewnątrz.



Aby poprawić komfort podczas korzystania ze słuchawek VIRO Infra ich pałąk został obłożony miękką pianką i obszyty przyjemną w dotyku ekologiczną skórą. Nausznice wykonane z przepuszczającego powietrze materiału i wypełnione pianką izolują dźwięki otoczenia, a ponadto poprawiają komfort termiczny uszu, w szczególności w upalne dni. To wszystko w połączeniu z niską wagą VIRO Infra sprawia, że są to niezwykle wygodne słuchawki, pozwalające na wielogodzinne sesje przed komputerem lub konsolą bez uczucia zmęczenia.



Dzięki standardowemu złączu minijack 3.5 mm słuchawki SPC Gear VIRO Infra są kompatybilne z najpopularniejszymi urządzeniami komputerami PC Windows, Linux i Mac, smartfonami z portami minijack 3.5 mm lub poprzez adapter, z konsolami Xbox, Playstation oraz Switch.



Przewidywana cena VIRO Infra, to 169 PLN.





Dane techniczne:

• Kod produktu: SPG049

• EAN: 5903018664019

• Typ: Słuchawki do gier

• Przetwornik [mm]: φ50

• Impedancja [Ω]: 16±15%

• Charakterystyka częstotliwościowa [Hz]: 20 ~ 20 000

• Waga [g]: 256±5

• Wymiary (bez kabla) [mm]: 158 × 200 × 93

• Przewody:

- 120 cm z pilotem (minijack 3.5 mm)

- dodatkowy adapter 150 cm (minijack 3,5 mm – podwójny minijack 3,5 mm)

• Kompatybilność:

- PC (OS: Win/Mac/Linux)

- Konsole z wyjściem minijack 3.5 mm

- Smartfony z wyjściem minijack 3.5 mm lub adapterem

• Gwarancja [miesiące]: 24

Zestaw zawiera:

• słuchawki SPC Gear VIRO Infra,

• odpinany mikrofon,

• adapter 150 cm (minijack 3.5 mm – podwójny minijack 3.5 mm),

• instrukcję użytkowania.

































Źródło: Info Prasowe / SPC Gear