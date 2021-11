Minrray MG 104-1 - Nowa kamera internetowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kamera internetowa Minrray MG104-1 to urządzenie, które stworzono do “spotkań” wideokonferencyjnych w domowym biurze lub małej sali wideokonferencyjnej. Kamera świetnie sprawdzi się podczas rozmów wideo ze współpracownikami. Urządzenie zostało wyposażone w obiektyw, którego pole widzenia wynosi 88 stopni. Producent postawił na wysoką jakość obrazu, dlatego też kamera Minrray MG104-1 rejestruje materiał wideo w rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Wysoka jakość obrazu przenosi się na lepszą komunikację pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Obiektyw fixed focus o ustalonej na stałe ogniskowej zapewnia ostrość obrazu niezależnie od tego, w jak dużej odległości znajduje się nagrywana osoba.







Kamera oferuje wysoką jakość obrazu, dlatego też na pokładzie urządzenia znalazła się technologia WDR (Wide Dynamic Range). Technologia ta sprawia, że obraz rejestrowany przez kamerę jest odpowiednio naświetlony, niezależnie od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Co więcej, kamera Minrray korzysta również ze specjalnych algorytmów redukcji szumów 2D i 3D. Ważną kwestią w przypadku tego typu urządzeń jest również dźwięk. Kamera Minrray MG104-1 korzysta z dwóch mikrofonów z wyciszeniem szumów otoczenia, których zasięg zbierania dźwięków wynosi 2 metry.



Na rynku znajdziemy wiele aplikacji, które służą nam do komunikowania się ze współpracownikami i klientami. Kamera internetowa Minrray MG104-1 jest kompatybilna z najpopularniejszymi programami do komunikacji internetowej oferowanych na rynku. Mowa tutaj m.in. o Microsoft Teams, Webex, Cisco, Skype i Skype4B, Zoom, czy TrueConf. Warto również zaznaczyć, że kamera została wyposażona w interfejs USB 2.0, co czyni ją bardzo elastyczną w stosunku współpracy z komputerami.



Kamera internetowa Minrray MG104-1 dostępna jest w sklepie internetowym Garets. Urządzenie zostało wycenione na 229 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Garets