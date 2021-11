Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Predator jest oficjalnym, globalnym partnerem turnieju Intel Extreme Masters Winter 2021. Wydarzenie odbędzie się w dniach: 2-12 grudnia 2021 r. W puli nagród znalazło się 250.000 USD, weźmie w nim udział 16 najlepszych zespołów z całego świata, które oprócz gry o zwycięstwo i nagrody, zagrają o bardzo ważne punkty Pro Tour. Aktualnie Acer wraz z marką Predator stał się jednym z najważniejszych ambasadorów e-sportu, jest obecny na wszystkich, najważniejszych wydarzeniach m.in. na Intel Extreme Masters. Najbliższy turniej w Katowicach odbędzie się w dniach 15-27 luty 2022. Natomiast skupiając się na tegorocznym turnieju organizowanym w Szwecji, Predator Gaming jako oficjalny i globalny partner sprzętowy zapewnił uczestnikom nadchodzącego grudniowego wydarzenia wysokiej klasy urządzenia — w zakresie monitorów i komputerów podczas rozgrywek e-sportowych.







Predator na Intel Extreme Masters Winter 2021:

· PREDATOR HELIOS 500 – za sprawą procesora Intel Core i9 jedenastej generacji, karty graficznej GeForce RTX 3080 i ekranu 4K Mini LED odświeżonego z częstotliwością 120 Hz Helios jest przyszłością gier



· PREDATOR HELIOS 300 - wyposażony został w procesor Intel Core i7 jedenastej generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX z serii 301 i wentylatory o specjalnej konstrukcji AeroBlade 3D piątej generacji



· PREDATOR TRITON 500 SE — ten smukły laptop Triton o prostym wzornictwie ma jedno zadanie, ma być przy Tobie w każdej chwili, teraz znajdziesz w nim 16-calowy ekran WQXGA 16:10, ośmiordzeniowy procesor Intel Core i9 jedenastej generacji i mnóstwo innych zaawansowanych rozwiązań



· PREDATOR TRITON 300 SE — weź go, gdzie chcesz, graj wszędzie. Zasilany mocą procesora jedenastej generacji Triton SE zapewnia pełną wydajność laptopa do gier zamkniętą w obudowie, której proste wzornictwo spodobałoby się nawet najbardziej surowemu kapitanowi statku kosmicznego



· PREDATOR ORION 3000 - zamknięty w niewielkiej, 18-litrowej obudowie komputer Orion obsłuży gry, transmisje na żywo i montaż filmów — wszystko to dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi Intel Core i7 jedenastej generacji i karcie graficznej GeForce RTX 3070



· PREDATOR X28 - dzięki odświeżaniu na poziomie 155 Hz i jakości 4K UHD Twoja rozgrywka zyska nowy poziom doskonałości, za pomocą narzędzia NVIDIA Reflex Latency Analyzer zmierzysz swoją szybkość, a rozwiązanie VisionCare 3.0 zadba o Twoje oczy



Jeszcze kilka lat temu marka Acer nie była kojarzona z gamingowymi notebookami o najwyższej wydajności. Pierwsze notebooki firma wypuściła na rynek w 2015 r. Już wtedy wraz z wprowadzeniem marki Predator zaczęły pojawiać się rozwiązania niespotykane w innych laptopach. Acer wyraźnie sygnalizował, że marka Predator będzie szła własnymi ścieżkami, eksperymentując na rynku laptopów dla graczy, wprowadzając stale nietuzinkowe i innowacyjne rozwiązania.





































Źródło: Info Prasowe / Acer