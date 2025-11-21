FiiO Air Link - Bezprzewodowa Transmisja Hi-Res

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO prezentuje FiiO Air Link – innowacyjny, przenośny transmiter Bluetooth o wysokiej rozdzielczości. To kompaktowe urządzenie typu plug-and-play, które natychmiastowo podnosi jakość bezprzewodowej transmisji dźwięku w smartfonach, laptopach, konsolach do gier i innych urządzeniach wyposażonych w port USB-C. FiiO Air Link rozwiązuje problem ograniczeń kodeków Bluetooth w urządzeniach mobilnych, zwłaszcza w ekosystemie Apple, który często nie wspiera zaawansowanych standardów Hi-Res. Dzięki zastosowaniu flagowego chipsetu Qualcomm QCC5181 i obsłudze najnowszych kodeków, Air Link zapewnia bezkompromisową jakość dźwięku, dorównującą połączeniom przewodowym.







Kluczowe cechy FiiO Air Link:

- Pełna Obsługa Kodeków Hi-Res: Urządzenie wspiera aptX Lossless, LDAC, aptX Adaptive (do 96kHz/24bit) oraz aptX HD, co pozwala na przesyłanie dźwięku w jakości bezstratnej i wysokiej rozdzielczości.

- Bluetooth 6.0: Zapewnia stabilne, szybkie i energooszczędne połączenie.

- Plug-and-Play: Prosta obsługa – wystarczy podłączyć do portu USB-C urządzenia źródłowego, aby natychmiastowo zyskać dostęp do zaawansowanych kodeków.

- Niezależny Port Ładowania: Wbudowany port USB-C umożliwia jednoczesne ładowanie urządzenia źródłowego (np. smartfona) i korzystanie z transmitera, eliminując problem "battery anxiety".

- Kompatybilność: Działa z szeroką gamą urządzeń, w tym z systemami Android, iOS (przez adapter), Windows, macOS oraz konsolami do gier.

- Mały Rozmiar, Wielka Moc



Air Link to miniaturowy transmiter w formie "T-bar" o wadze zaledwie 5 gramów, co czyni go idealnym towarzyszem podróży. Mimo niewielkich rozmiarów, urządzenie wyposażono w zaawansowany procesor, który gwarantuje doskonałą wydajność i stabilność połączenia na odległość do 50 metrów w otwartej przestrzeni.



FiiO Air Link to niezbędny gadżet dla każdego audiofila i entuzjasty gier, który chce cieszyć się najwyższą jakością dźwięku bez ograniczeń związanych z kablami. Produkt właśnie trafia do sprzedaży w cenie 269 PLN brutto.





























źródło: Info Prasowe - MIP