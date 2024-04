FiiO CP13 - Walkman na kasety

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dobrze znany entuzjastom przenośnego audio producent tym razem postanowił zaskoczyć dosłownie wszystkich. I właśnie wprowadził na rynek przenośny odtwarzacz kaset magnetofonowych. To niezwykle ciekawy powrót do przeszłości, lecz przy tym w nowoczesnym i dopracowanym wydaniu. FiiO CP13, bo o nim mowa – posiada nie tylko nowoczesny mechanizm odtwarzania, ale ma chociażby wbudowany akumulator, który pozwala cieszyć się brzmieniem aż do 13 godzin. Wielu z nas posiada kasety z dawnych lat, często nawet wyższej klasy i dobrze nagrane. Dzięki nowemu urządzeniu FiiO będziemy mogli cieszyć się muzyką z nich gdziekolwiek będziemy. A na dodatek najnowszy produkt FiiO wygląda naprawdę nietuzinkowo.







Nowoczesny mechanizm zapewniający dobre brzmienie

Fiio CP13 może oczywiście nawiązywać do przeszłości, jednakże jego konstrukcja korzysta już z dobrodziejstw dzisiejszej techniki. Przede wszystkim zastosowano nowoczesny mechanizm napędu kasety, który posiada wiele rozwiązań zapewniających niskie zniekształcenia przy odtwarzaniu. Pośród nich możemy wymienić chociażby duże miedziane koło zamachowe zapewniające stabilny przesuw taśmy, czy specjalny silnik z zasilaniem o wysokim napięciu. Cała mechanika napędu została przy tym zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić stabilne i płynne działanie przez długi okres czasu. W mechanizmie zastosowano trwałe materiały i precyzyjnie wykonane części. A cała obudowa CP13 wykonana jest z wysokiej jakości aluminium, co oznacza nie tylko wysoką wytrzymałość, ale też niską masę całego przenośnego urządzenia.



Nowoczesny i praktyczny design z wbudowanym akumulatorem

FiiO CP13 to nie tylko niespotykane urządzenie, jeżeli chodzi o swoją funkcjonalność, ale i wygląda przy tym nietuzinkowo. Dwukolorowa obudowa podkreśla jego indywidualność, a jednocześnie sama konstrukcja bierze pod uwagę kwestie praktyczne w codziennym użytkowaniu. O ile zdecydowana większość przenośnych odtwarzaczy kasetowych z dawnych lat wymagała korzystania ze zużywających się baterii to FiiO CP13 posiada wbudowany akumulator litowy o dużej pojemności. Zapewni to aż do 13 godzin odtwarzania naszych ulubionych kaset i wygodne ładowanie. A jednocześnie zasilanie tego małego sympatycznego odtwarzacza może pracować w dwóch trybach. FiiO CP13 może pracować na wbudowanym akumulatorze lub może być zasilany bezpośrednio poprzez port USB-C. A to sprawia, że staje się jeszcze bardziej przyjazny w codziennym użytkowaniu.



Zaawansowany układ elektroniczny

FiiO to producent, który doskonale wie, że o finalnym rezultacie brzmieniowym decydują często drobne detale. Dlatego też układ elektroniczny w nowym CP13 został specjalnie zaprojektowany i dopracowany z najwyższą dbałością o każdy szczegół. Zastosowano klasyczne audiofilskie wzmacniacze operacyjne JRC5532, które dają charakterystyczne brzmienie nawiązujące do „analogowych” czasów. Jednocześnie specjalnie zaprojektowany zbalansowany wzmacniacz głowicy magnetycznej zapewni świetne brzmienie z różnych rodzajów kaset. Wyjście słuchawkowe w CP13 zrealizowano przy tym na popularnym gnieździe 3.5 mm (mini-jack), które z powodzeniem napędzi większość słuchawek dokanałowych i nausznych dostępnych na rynku.



Dostępny w czterech wersjach kolorystycznych

FiiO CP13 będziemy mogli nabyć w czterech wersjach kolorystycznych. Ponadto dostępny będzie do niego dedykowany miękki futerał z otworami na mechaniczne przyciski sterujące odtwarzaniem. FiiO CP13 dostępny będzie niebawem w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store a jego dedykowana cena detaliczna wynosi 550 PLN.

























źródło: Info Prasowe - MIP