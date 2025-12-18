FiiO M27 - Flagowy Odtwarzacz Hi-End

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO, światowy lider w produkcji przenośnego sprzętu audio Hi-Fi, z dumą ogłasza premierę swojego najnowszego flagowego odtwarzacza: FiiO M27 Reference-Class Portable Smart HiFi Music Player. Zaprojektowany jako hybryda "Portable-Desktop Crossover", M27 łączy w sobie mobilność odtwarzacza przenośnego z bezkompromisową mocą i jakością dźwięku sprzętu stacjonarnego, ustanawiając nowy standard w segmencie Hi-End. Urządzenie doskonale nadaje się jako cyfrowe źródło do naszego systemu stereo. FiiO M27 to kulminacja lat inżynierii i dążenia do perfekcji. Jego konstrukcja została zaprojektowana tak, aby dostarczyć audiofilom i profesjonalistom studyjną jakość dźwięku w dowolnym miejscu.







Sercem M27 jest potężny tor audio:

• Podwójne Flagowe Przetworniki DAC: Wyposażony w dwa referencyjne przetworniki cyfrowo-analogowe ESS ES9039SPRO, M27 zapewnia ekstremalnie wysoki zakres dynamiki i ultra-niskie zniekształcenia, gwarantując wierną i precyzyjną reprodukcję każdego detalu nagrania.

• Moc Wyjściowa Klasy Stacjonarnej: Dzięki zaawansowanej sekcji wzmacniacza, M27 osiąga imponującą moc wyjściową do 5000mW+5000mW w trybie zbalansowanym. Ta niespotykana w urządzeniach przenośnych moc pozwala na wysterowanie nawet najbardziej wymagających słuchawek na rynku.

• Pełna Rozdzielczość Audio: Odtwarzacz obsługuje natywne dekodowanie plików DSD512 oraz PCM do 768 kHz / 32-Bit, co stawia go w czołówce urządzeń Hi-Res Audio.



Inteligentne Serce i Bezkompromisowa Łączność

M27 to nie tylko potęga audio, ale także inteligentne centrum multimedialne. Działa pod kontrolą systemu Android 13, oferując płynną i intuicyjną obsługę, porównywalną ze smartfonami klasy premium.

• Wydajny Procesor: Za szybkość działania odpowiada chipset Qualcomm QCS6490 (oparty na architekturze Snapdragon 778G/770G) w połączeniu z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej.

• Nieograniczona Przestrzeń: M27 to powrót do podwójnych gniazd kart microSD, z których każde obsługuje karty do 2 TB, co łącznie daje możliwość przechowywania do 4 TB muzyki w najwyższej jakości.

• Wszechstronne Złącza: Urządzenie oferuje pełen wachlarz wyjść słuchawkowych: 3.5mm (single-ended), 4.4mm (zbalansowane) i 6.35mm (duży jack), a także złącza cyfrowe: wejście/wyjście koaksjalne oraz wyjście optyczne, co podkreśla jego hybrydowy charakter.

• Bezprzewodowa Perfekcja: Dzięki zaawansowanemu modułowi Bluetooth, M27 wspiera kodek aptX Lossless, zapewniając bezprzewodową transmisję dźwięku w jakości bezstratnej.



Dostępność i Cena

FiiO M27 jest dostępny w sprzedaży w dwóch wersjach obudowy. Wersja aluminiowa kosztuje 8995 PLN, a wersja z tytanu, to koszt dla klienta - 10995 PLN brutto.





























źródło: Info Prasowe - MIP