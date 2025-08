FiiO QX13 - Potęga Hi-Res Audio w Twojej Kieszeni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FiiO z dumą prezentuje swój najnowszy przełomowy przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) i wzmacniacz słuchawkowy (AMP) – FiiO QX13. Ten innowacyjny DAC/AMP redefiniuje pojęcie mobilnego audio wysokiej rozdzielczości, łącząc kompaktową formę z mocą i funkcjonalnością zarezerwowaną dotąd dla urządzeń stacjonarnych. FiiO QX13 to kwintesencja zaangażowania firmy w dostarczanie bezkompromisowej jakości dźwięku, gdziekolwiek jesteś. FiiO QX13 został zaprojektowany od podstaw, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających audiofilów. Sercem urządzenia jest flagowy 8-kanałowy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS ES9027PRO, który zapewnia niezrównaną wierność i dynamikę dźwięku.







Urządzenie to, mimo swoich niewielkich rozmiarów, dostarcza imponującą moc wyjściową do 900mW+900mW (32Ω, tryb desktopowy, zbalansowane wyjście), co pozwala na swobodne napędzanie nawet najbardziej wymagających słuchawek, zapewniając bogate, szczegółowe i pełne brzmienie, dotychczas zarezerwowane dla stacjonarnych systemów audio.



Prawdziwa magia QX13 tkwi w jego architekturze audio:

• Flagowy 8-kanałowy przetwornik DAC ESS ES9027PRO: QX13 wykorzystuje najnowocześniejszy przetwornik cyfrowo-analogowy, co gwarantuje niezrównaną precyzję konwersji sygnału i minimalne zniekształcenia. Rezultatem jest krystalicznie czysty, szczegółowy i dynamiczny dźwięk, który ożywia każdą nutę.

• Potężna moc wyjściowa: Innowacyjny układ wzmacniający dostarcza ogromną moc wyjściową, zdolną napędzić nawet najbardziej wymagające słuchawki, zarówno te nauszne, jak i dokanałowe. Dzięki temu QX13 oferuje niezrównaną dynamikę i kontrolę nad dźwiękiem.

• Tryb Desktop: FiiO QX13 oferuje prawdziwy tryb desktopowy. Po podłączeniu do zewnętrznego zasilania, QX13 aktywuje specjalny tryb pracy, zwiększając moc wyjściową i stabilność sygnału, co pozwala na wykorzystanie go jako pełnoprawnego źródła dźwięku w domowym systemie Hi-Fi. To unikalne rozwiązanie sprawia, że QX13 jest niezwykle wszechstronny.



Inżynieria na Najwyższym Poziomie

QX13 został zaprojektowany z myślą o perfekcji. Wykorzystuje sześć wysokiej klasy wzmacniaczy operacyjnych Texas Instruments (cztery INA1620 i dwa OPA1692), które gwarantują potężny i stabilny sygnał wyjściowy przy zachowaniu wyjątkowej efektywności. Specjalnie zaprojektowany układ wewnętrzny z precyzyjnie zintegrowanymi chipami INA1620 znacząco redukuje przesłuchy, zapewniając czystość sygnału nawet w ekstremalnych warunkach. Separacja cyfrowych i analogowych płyt z wielowarstwowym ekranowaniem dodatkowo izoluje sygnały, minimalizując zakłócenia i zapewniając precyzyjne przetwarzanie dźwięku.



Design, Funkcjonalność i Wszechstronność

FiiO QX13 to nie tylko potęga dźwięku, ale także elegancki design i przemyślana funkcjonalność. Obudowa wykonana z 21 warstw włókna węglowego nie tylko nadaje mu futurystyczny wygląd, ale także zapewnia wyjątkową trwałość i lekkość (zaledwie 33g w wersji z włókna węglowego). Dostępna jest również wersja z aluminium. Kompaktowe wymiary (64.2x30.7x13mm) sprawiają, że QX13 idealnie leży w dłoni i bez problemu mieści się w kieszeni. Urządzenie wyposażono w intuicyjny, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 1.99 cala (170x320 pikseli), który ułatwia nawigację i kontrolę nad ustawieniami.



Dodatkowe cechy FiiO QX13:

• Podwójne porty USB-C: Dwa porty USB-C – jeden do transmisji danych, drugi do ładowania – zapewniają elastyczność użytkowania, umożliwiając jednoczesne ładowanie i podłączenie do innych urządzeń.

• Magnetyczna modularność: Pozwala na łatwe dopasowanie do różnych scenariuszy użytkowania.

• Inteligentne zarządzanie mocą: QX13 posiada zaawansowany miernik mocy, który inteligentnie ocenia możliwości zasilania różnych źródeł USB i odpowiednio dostosowuje wzmocnienie oraz moc wyjściową wzmacniacza słuchawkowego. Dzięki temu użytkownik zawsze otrzymuje optymalną wydajność, niezależnie od podłączonego urządzenia źródłowego.



FiiO QX13 to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają przenośnego DAC/AMP oferującego jakość dźwięku na poziomie desktopowym, bez kompromisów w zakresie mobilności i funkcjonalności. To urządzenie, które zaspokoi potrzeby zarówno w podróży, jak i w domowym zaciszu. Model jest już dostępny w sprzedaży u autoryzowanych dystrybutorów FiiO. Sugerowana cena detaliczna wynosi w zależności od koloru 1099 PLN lub 1199 PLN.



































źródło: Info Prasowe - MIP